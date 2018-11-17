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Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine hayatını kaybetti

Erdemli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen 6 çocuk ve 25 torunu bulunan 107 yaşındaki Eşe Uslu, hayatını kaybetti.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:50
Mantardan zehirlenen 107 yaşındaki Eşe nine hayatını kaybetti

Erdemli ilçe merkezinde kızıyla birlikte yaşayan Eşe Uslu, kızı, damadı ve torunu ile birlikte ilçenin kuzeyindeki Harfilli Mahallesi'nden topladıkları mantardan yapılan yemeği akşam yedi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan aile bireyleri, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Eşe Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşe Uslu'nun kızı, damadı ve torununun ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:50
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