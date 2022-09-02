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Gündem Mantar zehirlenmelerine dikkat! Uzman doktor uyardı
Gündem

Mantar zehirlenmelerine dikkat! Uzman doktor uyardı

Mantar zehirlenmesinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında arttığını belirten Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, “Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 07:44:00 -
Mantar zehirlenmelerine dikkat! Uzman doktor uyardı

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Aralan, “Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

 

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