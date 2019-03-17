0553 313 94 23

Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat yapıldı

Adana Valiliği’nce başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, dezavantajlı kadınlara yönelik olarak 280 bin TL bütçe ile finanse edilen "Mantar Üretim Tesisleri"nde ilk hasat yapıldı.

17 Mart 2019 Pazar 10:29
Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat yapıldı

Adana Valiliği’nce başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, dezavantajlı kadınlara yönelik olarak 280 bin TL bütçe ile finanse edilen "Mantar Üretim Tesisleri"nde ilk hasat yapıldı.


Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde ikamet eden Hikmet Binen ile Akkapı Mahallesi’nde ikamet eden Gülbeyaz Sevil ve Dilek Göçmüş’ün oluşturduğu mantar üretim tesislerinde ilk hasat yapıldı. İlk hasadın yapılması nedeniyle düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan ileİl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin katıldı.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özdoğan etkinlikteki konuşmasında, Mantar Üretim projesi ile birlikte Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 56 projenin bulunduğunu söyledi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın Adana’ya kazandırdığı büyük projelerden olan Güney Adana Kalkınma Programı’nın 56 projesinden biri olan mantar yetiştiriciliği projesinin yetiştiricilere ekonomik yönden katkı sağlamasının yanında bölgeye istihdam da yaratacağını bildirdi.


Artan nüfusun artan gıda ihtiyaçlarını dabirim alandan yüksek verim alınmasıyla da katkılar sağlayacağını anlatan Özdoğan, "Bu sera modeli diğer bitkilerin yetiştirilmesinde de uygulanabilecektir. Yine Sayın valimizin himayelerindeki Sera Organize Sanayi Bölgesi de hayata geçirildiğinde Adana ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Güney Adana Kalkınma Programı’nın uygulanması için büyük çaba harcayan valimiz Mahmut Demirtaş başta olmak üzere vali yardımcımız Mustafa Yavuz ve Tarım İl Müdürümüz Muhammet Tekin ile görev yapan proje uzmanlarına teşekkür ederim" dedi.


Özdoğan, projeyi başarıyla hayata geçiren girişimci kadınları da başarılarından dolayı tebrik etti. Özdoğan’ın konuşmasının ardından yetiştirilen mantarların hasadı gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:29
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi şükranla anıyoruz”
    1. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    2. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    3. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    4. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    5. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    6. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    7. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    8. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    9. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    10. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    11. Ayasofya’da dev protesto
    12. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    13. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    14. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    15. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    16. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    17. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    18. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    19. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    20. Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
    21. ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için..
    22. 65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp..
    23. Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat..
    24. Türkiye’nin iç sularına Antalya’dan..
    25. Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak..
    26. Osmanlıspor'a liderlik yaramadı
    27. Adana Ziraat Odaları İl Kongresi..
    28. Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu
    29. "Allah'ın hediyesi" dediği 'Diriliş'i..
    30. Kilis’te yoğun sis etkili oldu
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu