Adana Valiliği’nce başlatılan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, dezavantajlı kadınlara yönelik olarak 280 bin TL bütçe ile finanse edilen "Mantar Üretim Tesisleri"nde ilk hasat yapıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde ikamet eden Hikmet Binen ile Akkapı Mahallesi’nde ikamet eden Gülbeyaz Sevil ve Dilek Göçmüş’ün oluşturduğu mantar üretim tesislerinde ilk hasat yapıldı. İlk hasadın yapılması nedeniyle düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan ileİl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özdoğan etkinlikteki konuşmasında, Mantar Üretim projesi ile birlikte Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 56 projenin bulunduğunu söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın Adana’ya kazandırdığı büyük projelerden olan Güney Adana Kalkınma Programı’nın 56 projesinden biri olan mantar yetiştiriciliği projesinin yetiştiricilere ekonomik yönden katkı sağlamasının yanında bölgeye istihdam da yaratacağını bildirdi.

Artan nüfusun artan gıda ihtiyaçlarını dabirim alandan yüksek verim alınmasıyla da katkılar sağlayacağını anlatan Özdoğan, "Bu sera modeli diğer bitkilerin yetiştirilmesinde de uygulanabilecektir. Yine Sayın valimizin himayelerindeki Sera Organize Sanayi Bölgesi de hayata geçirildiğinde Adana ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Güney Adana Kalkınma Programı’nın uygulanması için büyük çaba harcayan valimiz Mahmut Demirtaş başta olmak üzere vali yardımcımız Mustafa Yavuz ve Tarım İl Müdürümüz Muhammet Tekin ile görev yapan proje uzmanlarına teşekkür ederim" dedi.

Özdoğan, projeyi başarıyla hayata geçiren girişimci kadınları da başarılarından dolayı tebrik etti. Özdoğan’ın konuşmasının ardından yetiştirilen mantarların hasadı gerçekleştirildi.