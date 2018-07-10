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Mantar tüketerek zayıflanır mı?

Dünya genelinde fast-food tarzı beslenmenin ve hareketsiz yaşam tarzıyla büyük bir sorun olan obezite giderek artmıştır. Çok fazla tüketilmeyen ve diyette de alışık olunmayan bir gıda vardır ki bu da mantardır.

10 Temmuz 2018 Salı 00:35
Mantar tüketerek zayıflanır mı?

Ayrıca maliyetinin ucuz olması da diğer diyet gıdalarının yanında bir avantaj sağlamaktadır. Marketlerden alınan kültür mantarlarının bir yan etkisinin olmaması da mantar adına riskleri ortadan kaldırmakla beraber diyet için kullanımını kolaylaştırır.

MANTARIN DİYETTEKİ ÖNEMİ:

Vücut için önemli bir yeri olan karbonhidrat bakımından zengindir.

İçerdiği karbonhidrat yüksek miktarda enerji kazandırır.

Protein bakımından etin yerini tutmasa da ona yakındır.

Diyet yaparken en çok önem verilen yağ, şeker ve tuz gibi şeyleri bizi etkilemeyecek derecede az içerir.

Tadı da birçok kişinin damak zevklerine hitap ettiği için severek tüketilir.

İçerdiği düşük kalori ve doyuruculuğu ile diyet yapıldığının farkına bile varılmaz. Çünkü günlük 200 gr mantar tüketildiği taktirde sadece 60 kalori alınır.

İçerdiği vitamin ve mineraller bakımından da zengin olan mantar gelişim çağında olan kişilere de fayda sağlamaktadır.

İçerdiği proteinlerin kasları beslemesi sonucu yağ hücreleri daralır ve bu şekilde de yağ yakıcı özelliğe de sahiptir.

Mantar tüketildiğinde mide fazla yorulmaz ve enerji kaybını engeller. Bundan dolayı gün içerisinde yorgunluk vermez.

Mantar başlı başına diyetin odak noktası olmamıştır. Genellikle yemeklerde olduğu gibi destekleyici olarak kullanılır.

Sabahları da, akşam da rahatlıkla tüketilebilir. Tavuk eti ile birlikte sote olarak, makarna ile de güzel tatlar elde edilmektedir.

Diyete başlamadan önce doktora danışılarak daha verimli ve sağlıklı bir şekilde programda mantara yer verilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 00:35
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