Gündem

Mantar toplamaya gitmişti! 3 gündür aranan 88 yaşındaki adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mantar toplamaya gitmişti! 3 gündür aranan 88 yaşındaki adam ölü bulundu

Bolu'da "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve 3 gündür her yerde aranan 88 yaşındaki adamdan acı haber geldi. Komandoların da katıldığı aramalarda yaşlı adamın cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı.

Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oluyor. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.

Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı.

