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Gündem Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı
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Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Mantar toplamaya giden kadına ayı saldırdı

Gümüşhane'de arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden 45 yaşındaki kadının karşısına bir anda ayı çıktı. Ayının kolundan yaraladığı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yukarı Yuvalı köyünde yaşayan N.A. (45), arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Gözeler mevkiine gitti. Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Akyıldız, kolundan yaralandı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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