THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Mantar toplamaya giden kadın kayboldu

Ahlatçık köyünde yaşayan Münevver Ak (61), iki arkadaşıyla ormana mantar toplamaya gitti. Arkadaşları köye dönen Ak'ın (61) evine gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya ihbar etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 22:09
Mantar toplamaya giden kadın kayboldu

Kayıp ihbarı üzerine jandarma köyde arama çalışması başlattı.

Köy muhtarı Selahattin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra Ak'ın köye dönmediğinin fark edildiğini belirtti.

Diğer iki kadınla konuşularak bölgede çalışma başlatıldığını anlatan Karakaya,, "Diğer kadınlar köye dönerken, Münevver Ak dönmemiş. Bunun üzerine ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı." dedi.

Karakaya, arama çalışmasına köy sakinlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katıldığını söyledi.

Havaların soğumaya başladığını hatırlatan Karakaya, "Bölge ormanlık alan. Havalar artık yavaş yavaş soğumaya başladı. İnşallah sorunsuz bir şekilde Münevver Ak'a ulaşılır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 22:09
  1. Kastamonu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma çağrı
    1. Ömer el-Beşir'den uluslararası topluma..
    2. Motosiklet, Panelvan çarptı: 1 ölü, 2..
    3. Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü..
    4. Irak'ta Eylül ayında 75 kişi hayatını..
    5. Polisten kaçmak isterken duvara çarptı!
    6. Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ertelendi
    7. Süper Lig'deki fırtınanın adı Edin..
    8. Erol Bulut: İstediğimiz puanı aldık!
    9. Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında..
    10. Şiddetli yağış hayatı felç etti!
    11. Terör devleti İsrail, 30 Filistinliyi..
    12. Irak'ta büyük anlaşmazlık! Seçim..
    13. İstanbul'da göbeğinde kan donduran..
    14. Visca 3. golünü attı
    15. WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor!
    16. Trump, USMCA Anlaşması'nı duyurdu
    17. Ankara'da iki otomobil çarpışarak..
    18. Başakşehir, Malatya'ya takıldı
    19. Instagram ile ilgili flaş açıklama!..
    20. Cezayir ordusundan Libya sınırında..
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Cumhurbaşkanı da olacaktı... Akşener yine uçtu! "MHP'nin iki kalesini alacağız"
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    5 yıllık iftira çöktü
    5 yıllık iftira çöktü

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    Başörtüsünde fenomen tehlike
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var