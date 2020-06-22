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Aktüel

Mantar toplamaya çıktığı arazide yıldırım isabet eden genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-22 18:05:56 -
Mantar toplamaya çıktığı arazide yıldırım isabet eden genç öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti.

Büyükelmalı köyünde araziye mantar toplamaya çıkan Abdülsamet Cingöz'den (26) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede arama yapan ekipler, Cingöz'ün evine 1,5 kilometre uzaklıktaki Kayınlık mevkisinde cesedini buldu.

Yıldırım isabet etmesi nedeniyle öldüğü belirlenen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa'ya gönderildi.

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