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Yaşam Mantar toplamaya çıkınca servet buldu
Yaşam

Mantar toplamaya çıkınca servet buldu

Yeniakit Publisher
2023-08-17 00:32:00 -
Mantar toplamaya çıkınca servet buldu

Tokat'ta mantar toplayan Ergin Say, bulduğu taş sayesinde büyük ihtimalle zengin oldu.

Tokat'ta arkadaşlarıyla mantar toplarken tarlasında göktaşı bulan Ergin Say, bir anda milyon oldu. 2 yıl önce Çorum'da tarlasından göktaşı çıkan Mutlu Yılmaz, göktaşını 180 bin dolara satmıştı. Say, testlerden çıkacak iyi sonucu bekliyor.

Mantar toplamaya çıktı hayatı değişti

Tokat'ın Halilalan köyünde tarlasında arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için gezen Ergin Say, tarlasında görülmemiş bir taşla karşılaştı.

Görüntü açıdan oldukça farklı bir yapıya sahip olan taş, hem Ergin hem de arkadaşlarının dikkatini çekti.

Yakınları bunun göktaşı olduğunu belirtmeleriyle birlikte Engin Say, göktaşının bir kısmını kesip analiz edilmesi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi.

60 kilo ağırlığında

60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say herkes tarafından milyoner olarak anılıyor. Dünya dışı bir yerden geldiği tahmin edilen göktaşını Say, NASA'ya satmak istiyor.
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"Bizi zengin sanıyorlar"

Engin Say, "Bu taşı 2022 yılının Ağustos ayında buldum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı tahlil yaptırma şansım olmadı. Yeni bir parça kırdık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne numune gönderdim.

Bu taşı tarlamızda bulduk ve test sonucunu bekliyoruz. Tarlaya mantar toplamak amaçlı gitmiştik, tarlada tesadüfen bulduk.

Yanımda Ahmet isimli arkadaşım vardı. Traktörü taşı bulduğumuz yere getirdik ve Ahmet ile beraber yükledik. Taşın orta kısmında sert bir katman var. Kırmaya çalıştığımızda kıvılcım çıkıyor. Şuanda tahlil sonucu çıkmadığı için biz de emin değiliz göktaşı olduğundan." sözlerini dile getirdi.

"Taşı NASA'ya satacak"

Engin Say 61 kilo eden taşın göktaşı çıkarsa NASA'ya satacaklarını dile getirdi.

Say, "Biraz araştırma yaptım bu göktaşların da bulunan element miktarına göre fiyatı değişiyormuş. Analiz raporu gelemediği için bir fiyat veremiyorum. Bu taşı kırmak çok zor kırmayı denedik ama çok zor oldu. Bu taşı bilen kişiler bize milyoner olarak bakıyor. Taş hakkında kesin bir şey olmadığı için bizde bir şey diyemiyoruz ancak bilen insanların hepsi bizi milyoner sanıyor. Bu orta kısmında bulunan sert yüzey atmosfere girdiğinde oluştuğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

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