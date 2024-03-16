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Yaşam Mantar kayalar bir köyü tehdit ediyor
Yaşam

Mantar kayalar bir köyü tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-16 20:32:00 -
Mantar kayalar bir köyü tehdit ediyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mantar-kayalar-bir-koyu-tehdit-ediyor-78962

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