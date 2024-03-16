Mantar kayalar bir köyü tehdit ediyor
Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mantar-kayalar-bir-koyu-tehdit-ediyor-78962
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Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Olukman köyü, köyün yamacında bulunan dev mantar kayaların tehdidi altında.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/mantar-kayalar-bir-koyu-tehdit-ediyor-78962
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