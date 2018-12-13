Mantar hastalığı nedir?



Muhtelif tip mantar hastalıkları var mıdır?

Mantar, kafatasını kaplayan deride meydana gelirse “tinea capitis”, ayaklarda olursa atlet ayağı, vücutta gelişirse “tinea corporis” ve kasıkta olursa “tinea cruris” olarak adlandırılmaktadır.

Mantar bulaşıcı bir hastalık mıdır?

Evet, bir dereceye kadar. Ancak kızamık, suçiçeği vb. hastalıklar kadar bulaşıcı değildir. Hastanın ayrı havlu, terlik kullanması ve bunun gibi basit tedbirler alması bulaşmayı önlemek için yeterlidir.

Bütün mantarları tedavi edecek bir merhem var mıdır?

Hayır. Mantarın tedavisi mantarın cinsine ve yakalanan kişinin tipine bağlıdır.

Mantar tedavi edilebilir mi?

Evet. Özellikle kafatasını kaplayan deride meydana gelen mantar ağızdan alınan ilaçlarla kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Ancak bu tedavi doktor kontrolü altında yapılmalıdır.

Kafatasını kaplayan deride meydana gelen mantar nasıl tanınır?



Genellikle bu mantar yalnız çocuklarda olur. Kafatası derisindeki saçlar dökülüp, bu dökülen yerlerde küçük noktaların belirmesi şüpheyi uyandırmalıdır. Wood lambası diye adlandırılan özel bir lamba, mikropların saçların fluoresan bir aydınlık vermesini temin etmekle teşhisi kolaylaştırmaktadır.

Mantar çok ciddi bir hastalık mıdır?

Hayır. Çünkü ölüm tehlikesi yoktur. Ancak tekrarlamasını önlemek için tam anlamıyla temizlenmesi muhakkak surette gerekmektedir.