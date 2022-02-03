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Kadın - Aile Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası
Kadın - Aile

Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası

Oldukça lezzetli bu mantarlı çorbayı siz de birkaç basit adımı izleyerek kolayca yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 00:28:00 - 2022-02-03 00:43:17
Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır? Restoran lezzetinde mantar çorbası

Mantar çorbası tarifi

Malzemeler

  • 2 adet kuru soğan
  • 10 adet mantar
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 litre sıcak su
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Mantar çorbası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları ince ince doğrayalım. Ardından mantarları minik minik doğrayalım. Bu aşamada dilerseniz mantarlarınızı yıkayabilir, dilerseniz de silebilirsiniz. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak erimesi için bekleyelim. Eridikten sonra soğanları ekleyelim ve hafif pembeleşene kadar kavuralım. Mantarları da ekleyelim ve orta ateşte mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Daha sonra unu ilave edelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da suyumuzu ekleyelim ve orta ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynadıktan sonra altını kısalım ve oda ısısındaki sütü ve karabiberi ilave ederek karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Son kez tuzumuzu da ekleyelim ve karıştırarak çorbamızı ocaktan alalım. Çorbamızın sosu için tavaya tereyağını alalım ve eritelim. Eriyen tereyağına kırmızı toz biberi ekleyerek kızdıralım ve ocaktan alalım. Çorbamızı kaselere koyduktan sonra üzerine sosumuzdan gezdirelim. Dilerseniz sosu tencereye aktarabilir ve karıştırarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

 

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