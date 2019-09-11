Mansur’un sokağa attığı çocuklara Mamak belediyesi sahip çıktı! ‘Yavaş, hem kamuoyunu hem de bizi kandırdı’

Taha Emre Özdemir Ankara

"Çocuk evleri konusunda bir karar almışlar. 11 evi kapatarak 47 çocuğu ortada bırakacaklar." diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuğunuzu alın biz bakamıyoruz artık.' diyerek aileleri çağırmışlar. Zaten aileler bakacak durumda olsalar bu çocukları buraya bırakmazlar." ifadelerini kullandı.

'Velilere zorla kağıt imzalatmışlar'

Evlerde barınan çocukların öksüz ya da yetim olduğunu ve aralarında şiddet gören çocukların da bulunduğunu belirten Köse, şunları söyledi:

"Çocukların bazılarının annesi, bazılarının da babası yok. Bazılarının da hem annesi hem babası yok. Çağırdıkları velilere, 'Çocuklarımızı kendi isteğimizle buradan alıyoruz.' diye zorla bir kağıt imzalatmışlar. Bu süreç yaşanırken geçen ay meclis toplantısında konuyu gündeme getirdim. Uygulamayı durdurduklarını söylediler ama hem kamuoyunu hem de bizi yanıltmışlar."

'Bir kız çocuğu kayıp'

"Çocukları zorla evin dışına atmışlar. 'Nereye giderseniz gidin.' demişler. Dün de bir kız çocuğunun kayıp olduğu ile ilgili bilgi geldi. Böyle bir problem de var şu anda. Büyükşehir madem bu kararı aldı, yeni bir yer ayarlayana kadar Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aile Bakanlığı'ndan yeni bir yer ayarlanana kadar yardım istenebilirdi.

'Bizim davamız da mazlumları korumak esas'

"Biz Peygamberin Ümmeti'yiz. Vicdanımız böyle bir olaya razı olamaz. 'Kapılarımızı açıyoruz' dedik. Belediyeye ait bir lojmanımızı, yetim ve öksüz çocuklara tahsis ettik ve devamında da diğer evleri açmaya başladık. Dolayısıyla bir çözüm ürettik. Ben sayın Yavaş'a 3 soru sordum. 'Bugüne kadar 47 çocuktan kaçı kaldı?' dedim cevap veremedi. 'Mahkeme durdurma kararı var mı? Bir de mahkeme kararı varsa bununla ilgili yaptığınız bir şey var mı?' şeklindeki soruma da cevap alamadım. Çocuklardan bazılarının aileleri mahkemeye veriyor. O mahkeme, 'acilen durdurma' kararı alıyor. Karar vermesine rağmen kararı uygulamıyorlar ve mahkeme evrakları istiyor, evrakları isterken mağduriyet oluşmasın diye hızlıca durduruyor ama bunlar devam ediyor. Mahkeme kararını umursamıyorlar."

'Sıkışınca yalana başvurdular'

"Çok sıkışınca 'Orada tecavüzler oluyor. Siz bunu biliyor musunuz?' gibi iftiralara sığındılar. 11 evin hiçbirinde böyle bir olay gerçekleşmedi. Bütün çocukları ve aileleri zan altında bıraktılar. Sadece 18 yaşındaki bir erkek çocuk bir kızla duygusal bir şeyler yaşamış, arkadaşlık yapmış. Annesi şikayet ediyor ama ortada tecavüz falan yok. Dışarıda olan bir olay. Evlerle de ilgisi yok. '47 çocuğa 124 çalışan bakıyor.' dedi. Bu rakam da yanlış. Çocuklarla 64 kişi ilgileniyor. Bunun içinde çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Büyükşehir'in kendi psikoloğu ile sosyoloğu da var. Ayrıca 100 bin nüfusunu geçen belediyelerde bu tip bakımlar zorunlu. Bizim toplumumuzda, bizim geleneğimizde; öksüze, yetime, ihtiyaç sahibine her zaman kucak açılır."