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Siyaset Mansur’un sağ kolu meğer ordu kurmuş! PKK’lılara talimat verip…
Siyaset

Mansur’un sağ kolu meğer ordu kurmuş! PKK’lılara talimat verip…

Yeniakit Publisher
2024-03-23 15:39:00 -
Mansur’un sağ kolu meğer ordu kurmuş! PKK’lılara talimat verip…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gözbebeği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu BUGSAŞ'ın borçları 5 yıl içinde tam 14 kat arttı. BUGSAŞ'ı batıran Gültekin'in bir yandan da troll ordusunu yöneten isim olduğu ortaya çıktı. Gültekin'in PKK sempatizanı Übeyit Bartin’in yönetiminde olan sosyal medya hesaplarına da talimatlar vererek AK Parti karşıtı karalama çalışmalarını yönettiği tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BUGSAŞ'ın borçlarının 2019'dan bu güne kadar 14 kat arttığı tespit edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın gözbebeği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belediye şirketinin toplam borcu 1 milyar 827 milyon TL'ye ulaştı. Öte yandan Gültekin'in Yavaş'ın trol ekibi ile olan Whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı.

BUGSAŞ borç içinde yüzüyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu şirket battı. Mansur Yavaş'ın Ankara'da seçimi kazandığı 2019 yılında 106 milyon 557 bin lira olan borç, 5 yıllık sürede 14 katına çıktı.

Borçlar 2019'dan bu güne 14 kat artarken, şirketin toplam vergi ve prim borcu 1 milyar 827 milyon Türk Lirasına ulaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan faaliyet raporunda da zarar gün yüzüne çıktı.


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Öte yandan söz konusu şirket Sayıştay Raporları'nda da yer aldı. 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; sermayesinin tamamı karşılıksız bırakılarak şirket iflasın eşiğine getirildiği, Yönetim Kurulu'nun bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı, TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda BUGSAŞ ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

"2022 ve önceki yıllara ilişkin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları incelendiğinde, Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunmadığı ve TTK'nın 376'ncı maddesi gereğince bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. 

Bu itibarla Kanun hükmü gereğince Şirket genel kurulu tarafından bu yönde herhangi bir karar alınmadığı takdirde şirketin kendiliğinden sona ermesi kanunun amir hükmüdür."

Öte yandan Gültekin, CHP'nin sosyal medya trollerine talimatlar verdiği de ortaya çıktı. Özellikle yerel seçimler açısından, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim çalışmalarına yönelik karalama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

PKK bağlantısı var

Ayrıca PKK sempatizanı Übeyit Bartin'in yönetiminde olan sosyal medya hesaplarına da talimatlar vererek karalama çalışmalarını yönettiğini de tespit edildi. Bartin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı tespit edilmişti. Yakalanan Übeyit Bartin, hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosyası bulunduğu belirlendi. Bartin'in 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı böylece ortaya çıkmıştı. Bartin'in CHP'li belediyelerden yaklaşık 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme aldığı da ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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