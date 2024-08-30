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Medya

Mansur'a dokundu, işinden oldu! Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin haline bakar mısınız?

Yeniakit Publisher
2024-08-30 13:00:00 - 2024-08-30 11:30:32
Mansur'a dokundu, işinden oldu! Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin haline bakar mısınız?

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Mansur Yavaş’ı eleştiren NOW Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun’un zorunlu izne çıkarılmasını ele aldı. Tosun’un, Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdiğini belirten Aytuğ, şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Mansur Yavaş’ı eleştiren NOW Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun’un zorunlu izne çıkarılmasını ele aldı. Tosun’un, Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdiğini belirten Aytuğ, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamalarını sosyal medya hesabından eleştiren NOW Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı.

Tosun, geçen hafta X (Twitter) hesabında Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz biz bakarız' derken, hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz? Ne diyeyim, bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!" diye yazmıştı.

Türkiye, Gülbin Tosun'un bu nedenle zorunlu izne çıkarıldığını ise yine onun sosyal medya hesabından öğrendi. Tosun, takipçileriyle şu bilgiyi paylaştı: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize."

Tosun, hemen ardından yaptığı paylaşımda ise "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" ifadelerini kullandı.

Yollarda "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran partinin son haline bakar mısınız?"

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