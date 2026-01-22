Mansur’a 7’nci soruşturma! Dosyası kabarıyor

HABER MERKEZİ

Daha önce “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen Yavaş’a yönelik dosyalara yenisi eklendi. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarını kapsayan 24 parselde, 4 bin 477 konut ve ticari blok yapım işine ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetleri değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi! AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk projede 5 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, 2019’da göreve gelen ve “10 bin konutu hızla teslim edeceğiz” vaadine rağmen 6 yılda sadece 418 konutu teslim eden Yavaş’ın, adrese teslim ihalelerle parayı buhar ettiği öne sürüldü. Belediye bütçesinden yaklaşık 7 milyar 898 milyon 399 bin TL harcama yaptığı halde, halen 8 bin 620 hak sahibinin evlerinin teslim edilmemesi üzerine yapılan şikayetleri değerlendiren savcılık, İçişleri Bakanlığı’na yazdığı 05/01/2023 tarihli dilekçesinde, harcama ile teslim edilen konut sayısı arasındaki astronomik farkı ve kamu kaynaklarının kullanımında yapılan usulsüzlükleri değerlendirmek için CHP’li Mansur Yavaş, Fen İşleri Dairesi Başkanı, Proyap İnşaat A.Ş., Sigma A.Ş. ve KLV inşaat A.Ş. hakkında “ihaleye fesat” suçlamasıyla soruşturma izni talep etti.

Bu dosya, Yavaş yönetimi hakkında kamuoyuna yansıyan 7’nci soruşturma izni olarak kayıtlara geçerken, aradan geçen 3 yıla rağmen halen İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma iznine ilişkin cevabın beklendiği öğrenildi.

YAVAŞ HAKKINDA BİR DOSYA DAHA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ait ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler bulunduğu tespit edilerek, 05/01/2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edildiği, talebe ilişkin cevabın ise hâlen beklendiği öğrenildi. Bu dosya Yavaş hakkında kamuoyuna yansıyan 7’nci soruşturma olarak kayıtlara geçti. Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarını kapsayan, 24 parselde 4 bin 477 konut ve ticari blok yapım işine ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler bulunduğu belirtildi. Söz konusu suç duyurusunun ardından incelemelerde bulunan başsavcılığın, İçişleri Bakanlığı’ndan resmi olarak soruşturma izni talep edildiği öğrenildi.

4 ETAP, 24 PARSEL, 4 BİN 477 KONUT

Başsavcılığın incelemesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarını kapsadı. Dosyada, 24 parselde toplam 4 bin 477 konut ve ticari blok yapım işine ilişkin gerçekleştirilen ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve görevin kötüye kullanıldığı iddialarının yer aldığı belirtildi. Söz konusu suç duyurusu üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyayı somut bulgularla ele aldığı ve ilgili belediye görevlileriyle birlikte Mansur Yavaş hakkında da resmi soruşturma izni sürecini başlattığı ifade edildi.

İHALE ADRESE TESLİM

Dosyada, ihalelerin ABB iştiraki PORTAŞ A.Ş. ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı üzerinden yürütüldüğü ve birbiriyle bağlantılı şirketlere yoğun şekilde verildiği iddialarına yer verildi. Şikâyetlerde, pazarlık usulüyle yapılan ihaleler için gerekli olan doğal afet, salgın veya ani kamu zararı gibi koşulların oluşmadığı vurgulandı.

Uzun yıllardır devam eden bir kentsel dönüşüm projesinin, acil ve öngörülemez bir durum bulunmamasına rağmen pazarlık usulüyle ihale edilmesinin, kamu ihale mevzuatına aykırılık oluşturduğu iddia edildi.

“10 BİN” DEDİ 6 YILDA 418 KONUT TESLİM ETTİ

Öte yandan, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin uygulama süreci de eleştirilerin odağında yer alıyor. AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk projede, 2014–2019 yılları arasında 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak 2019’da göreve gelen Mansur Yavaş’ın “10 bin konutu hızla teslim edeceğiz” vaadine rağmen, 6 yılda yalnızca 418 konutun teslim edildiği belirtiliyor. Buna karşın, 8 bin 620 hak sahibinin hâlen konut beklediği, belediye bütçesinden ise yaklaşık 7 milyar 898 milyon 399 bin TL harcama yapıldığı bilgisi dosyalara yansıdı. Toplam harcama ile teslim edilen konut sayısı arasındaki fark, kamu kaynaklarının kullanımı açısından ciddi soru işaretleri doğurdu.

GÖZLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA

05/01/2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan talep edilen soruşturma iznine ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, dosyanın akıbeti Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik tartışmaların daha da derinleşmesine neden oldu.

Öte yandan, adli mercilerin daha önce de Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ‘asfalt yapımı, sigorta hizmetleri ve araç kiralama gibi’ ihalelerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 10 Mart 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yazı yazarak ön inceleme sürecinin durumunu sorduğu, Bakanlığın ise 13 Mart 2025 tarihli cevabında incelemenin devam ettiğini bildirdiği gazetelere yansımıştı.