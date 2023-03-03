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Mansur Yavaş'tan yanıt geldi: Temennimiz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'isyan' etmeye çağırmıştı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 23:59:00 - 2023-03-04 00:04:14
Mansur Yavaş'tan yanıt geldi: Temennimiz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'isyan' etmeye çağırmıştı.

Flaş gelişmelerden sonra, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e yanıt geldi.

Yavaş Twitter'dan bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. @ekrem_imamoglu"


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