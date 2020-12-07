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Siyaset Mansur Yavaş'tan 'pes' dedirten hareket! Meclis karıştı
Siyaset

Mansur Yavaş'tan 'pes' dedirten hareket! Meclis karıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aralık 1. Birleşimi Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyelerini konuşturmayınca gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:19:00 -
Mansur Yavaş'tan 'pes' dedirten hareket! Meclis karıştı

AK Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteğini reddeden Mansur Yavaş'a AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tepki gösterdi.

"Köse, meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Ben size söz vermiyorum" demesi üzerine belediye meclis üyeleri sıralara vurarak Mansur Yavaş’ı protesto ettiler.

Başkan Yavaş toplantıya 5 dakika ara verdi.

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