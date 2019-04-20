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Mansur Yavaş'tan bir değişiklik daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlamasının ardından belediyenin internet sitesindeki fotoğrafları Anıtkabir ve Mustafa Kemal fotoğraflarıyla değiştirdi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:12
Mansur Yavaş'tan bir değişiklik daha!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internet sitesindeki kapak fotoğrafını değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinin kapak fotoğrafında şehri simgeleyen ufak fotoğraflar yer alıyordu. Ankara Kulesi, Ata Kule, Kızılcahamam ve Anıtkabir'in fotoğrafı, kapak görselinde yer alıyordu.

 

Anıtkabir ve M. Kemal...

Yavaş göreve başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesindeki kapak fotoğrafını değiştirdi. Daha önce şehri simgeleyen fotoğrafların olduğu bölüme Anıtkabir ve M. Kemal fotoğraflarını yerleştirdi. 

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:12
  1. Ankara
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