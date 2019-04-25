Mansur Yavaş'tan 'Bahçeli' sorusuna cevap

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerle sohbet eden Mansur Yavaş, bundan sonra atacağı adımlar ve siyasetçilerle ilişkilerine dönük de ipuçları verdi.

Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, 'olay mahallinden kaçmakla' suçlanmıştı.

Bu açıklaması anımsatıldığında Yavaş, Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğini söyledi.

Yavaş, "Başkanlığım boyunca, siyasi parti liderlerine cevap vermeme, polemiğe girmeme anlayışıyla hareket edeceğim" dedi.

Mansur Yavaş'ın en çok merak edilen adımlarından birisi de, Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde kaldırdığı, Başkent'in simgesi olan 'Hitit Güneşi'nin yeniden kullanılıp kullanılmayacağı.

"Belediye Meclisi'nde çoğunluğumuz yok"

Yavaş, Belediye Meclisi'nde çoğunlukları olmadığını anımsatarak, "Aslında ben bunu Ankaralılara sormayı düşünüyordum. Ama Belediye Meclisi'nde çoğunluğumuz yok" dedi. Yavaş, yine de bazı yerlerde hem Hitit Güneşi'nin, hem de Gökçek döneminde belirlenen 'Ankara kedisi' simgesinin birlikte kullanılabileceğini ifade etti.