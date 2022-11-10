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Siyaset Mansur Yavaş'tan adaylık kararı!
Siyaset

Mansur Yavaş'tan adaylık kararı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023'te cumhurbaşkanı adayı olma konusunda son kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:33:00 - 2022-11-10 11:34:45
Mansur Yavaş'tan adaylık kararı!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki kararını köşesine taşıdı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

UZUN süredir unutulmuş; aynı cümleler sürekli ezilmekten kurtulmuştu.

Yeniden devreye sokulmasından olsa gerek, sürece bizzat tanıklık eden İYİ Parti’nin etkin ve yetkin isimlerinden biri dün arayıp yaşananları anlattı.

Bazı isimleri de tanık olarak gösterdi.

Onlarla da konuştum…

Sonuçta İYİ Parti lideri Meral Akşener’in önceki akşam da kesin bir dille yalanladığı gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “Sen aday olarak çık biz destekleriz” yönünde bir söz söylememiş…

İleri sürülen ve yeniden dolaşıma sokulan görüşme ise aylar öncesinde Yavaş’ın İYİ Parti’de Akşener ile görüşmesine dayanıyor.

Bu görüşmede Akşener, Yavaş’a adaylık konusunda ileri sürüldüğü gibi bir cümle söylemiyor.

Çünkü yanlarında İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergün de var…

Hiçbir şekilde konu açılmadığı gibi, başka konular üzerinde ağırlıkla duruluyor.

Sonrasında Akşener adına Yavaş'ın yanına bazı aracılar gidip gelmiyor değil...

Onlara da hemen herkese söylediği cümleyi tekrar ediyor; ne bir fazla, ne bir eksik…

Dün bir kez daha sordum, aynı yanıtı aldım.

Yavaş’ın hemen her gelene söylediği, defalarca da bıkmadan tekrar ettiği cümleyi yinelediler:

“Ben kendi başıma çıkıp aday olmam… Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6’lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım…”

Bu kadar net ve kesin…

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