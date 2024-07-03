Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığını iddia etti. Şahin, Yavaş'ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'na aday olacağını öne sürdü. Yavaş'ın 150 kişilik yeni bir ekip kurduğunu belirten Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aksini iddia etseler de Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi. Kazanan CHP içindeki gücüyle İmamoğlu oldu.

Ama Yavaş’ın pes etmeye niyeti yok. 2028’de o da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için hamle üstüne hamle yapıyor.

İddia o ki, yeni hedefi 30 farklı ülkeden bin 200 üyesi olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Başkanlığı’na seçilmek. Daha sonra da Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olmak!

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(...) Yavaş (...) kendisine yeni bir ekip kuruyormuş.

150 kişilik bu ekibin başında İstanbul’dan ünlü bir PR’cı olacağı ve Yavaş’ın mevcut basın danışmanının bu sebeple istifa ettiği gelen bilgiler arasında.

Böyle bir reklam-tanıtım ekibi sadece Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olmak için kurulmaz. Asıl hedefin ne olduğu malum."