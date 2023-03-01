  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

120 kişiye mezar olmuştu... Eda Apartmanı ile ilgili acı detay ortaya çıktı

Sürpriz iddia! Türkiye orayı Taliban'a devretti

HDP’li Hasip Kaplan’dan Yavaş’a veto! Mansur hayal görmesin

Dünyada ayçiçek yağı fiyatları ucuzlarken Türkiye'den beklenmedik karar! İptal edildi

Meclis'ten geçti! Resmi Gazete'de yayımlanacak: EYT ne oldu, çıktı mı? İşte emeklilik şartları

Türkiye'deki deprem ABD'li uzmanları şoka uğrattı Beklenenden 10 kat daha güçlü! Anormal bir duruma dikkat çektiler

Kardak Krizi'nin gizli belgeleri ortaya çıktı Türklerin şaşırtma taktiği Yunanistan'ı nasıl afallatmış?

1 Mart 1717: Osmanlı Devlet Adamı Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın vefatı

01 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Finlandiya'da tarihi NATO oylaması
Medya Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler
Medya

Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Mansur Yavaş'ın İyi Parti’den çok iyi haber aldığını, çünkü İyi Parti’de çok güçlü bir lobisinin olduğunu belirtti. "Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar" diyen Selvi, "Mansur Yavaş, İyi Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 12:17:00 -
Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı görüşmeyi köşesine taşırken, "Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor" dedi. 

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş İyi Parti’den çok iyi haber alıyor. Çünkü İyi Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İyi Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi." 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23