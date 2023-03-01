Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı görüşmeyi köşesine taşırken, "Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor" dedi.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş İyi Parti’den çok iyi haber alıyor. Çünkü İyi Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İyi Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi."



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