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Medya Mansur Yavaş'la ilgili bomba gelişme! Çok ama çok şaşıracaksınız
Medya

Mansur Yavaş'la ilgili bomba gelişme! Çok ama çok şaşıracaksınız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Son günlerde CHP Genel Merkezi tarafından Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyondan söz ediliyor" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 10:33:00 -
Mansur Yavaş'la ilgili bomba gelişme! Çok ama çok şaşıracaksınız

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Son günlerde CHP Genel Merkezi tarafından Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyondan söz ediliyor" iddiasında bulundu. Selvi, "Yavaş'a operasyon mu çekiliyor?" başlıklı yazısında, özetle şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş son dönemlerde Kılıçdaroğlu ile değil Akşener’le birlikte görüntü veriyor. Kılıçdaroğlu’nun tüm çabalarına rağmen anketlerde ilk sırada Mansur Yavaş çıkıyor. Kılıçdaroğlu zor bir halka olan Ekrem İmamoğlu’nu geriletmeyi başardı ama sessiz bir güç olan Mansur Yavaş’ın önüne geçemedi. Buna son dönemlerde Akşener’in desteğinin de eklenmesiyle Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş konusundaki rahatsızlığının büyüdüğü söyleniyor.

Son günlerde CHP Genel Merkezi tarafından Mansur Yavaş’a yönelik bir operasyondan söz ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun önündeki en büyük engel olarak Mansur Yavaş gözüktüğü için bu operasyon söylentisini kulak ardı edemedim.

Malumunuz Ekrem İmamoğlu’nu Karadeniz gezisindeki bir fotoğraf üzerinden linç etmişlerdi. Ey siyaset, sen nelere kadirsin..."

 

 

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Yorumlar

fuat

merak etmeyin bunlar kendi kendilerinin kuyularini kaziyor ve kazacak , birakin kendi hallerine bu belhumadallari !

m.n.

Hali hazırda kuru kavgalar olsa da, Mansur Yavaş Türkiye'nin bekasını yok etmek isteyen bloğun çıkaracağı aday gibi duruyor. Eğer aday yıpranabilecek biri ise, onu yıpratmamak için izlenecek en akıllıca yol, kuru kavgalarla dikkatleri onun üzerinden çekmektir. ABD büyük ihtimalle "adayınız Mansur Yavaş, gidip tıpış tıpış eşek gibi oyunuzu verin" diye emrini verecektir. O zaman HDP + 6'nın tamamı talimatı almanın verdiği huzurla gerekli çalışmaları yapacak.
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