  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Bahçeli'den bomba

Rusya'nın yeni hedefi: ne dolar, ne altın, ne de petrol! O açıklama: Lityum üretimi diyerek duyurdular

Kuyumculardan gram altın için olay açıklama! Tren kaçabilir... 'O rakama düşecek' diyerek duyurdular

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

İstanbul'da ekmek fiyatlarına kafaya göre zam

Böyle korku görülmedi! Türkiye'ye savaş uçağı verilmemesi için ayağa kalktılar

Devlet desteğiyle yüzlerce girişimci sertifikalı arıcı oldu! Türkiye izin verdi: Tonlarca bal üretecekler

İzmir'de Tunç Soyer'den içme suyuna insafsız zam!

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Sivas ilimizde doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı: Hamle sonrası yeni rekorlar gelebilir! Yetkililer duyurdu
Siyaset Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...
Siyaset

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...

Yeniakit Publisher
2023-07-11 16:05:00 -
Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı İYİ Parti Milletvekili, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! 150 kez aday olsa...

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.

İYİ Parti ile CHP arasındaki karşılıklı suçlamalar devam ediyor. Birçok kez CHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, şimdi de ağır sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bir varlık gösteremediğini vurgulayan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil." dedi.

CHP büyükşehirleri kaybedecek...

CHP'nin 2024 seçimlerde büyükşehirlere kaybedebileceğini söyleyen Beker, "Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." ifadelerini kullandı.

İttifak olmazsa aday çıkartacağız

İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker şöyle devam etti: "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır."

İstanbul'u CHP alıyorsa Ankara İYİ Parti'nin olmalı

"Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız." 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23