Mansur Yavaş'ın mezarlıklarda değiştirdiği musluklar tepki çekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni dar boğaza sokan CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na yeni taktırdığı muslukların suları israf edecek şekilde fışkırtması tepki çekti.

'Su israfı arkadaş'

Musluklar cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ankaralı bir vatandaş, "Mansur Yavaş mezarlıktaki muslukları değiştirmiş. Suraya bak ya, su irafı arkadaş. Böyle bir şey olur mu ya? Eski muslukların neyi vardı arkadaş?" sözleriyleriyle Yavaş'a tepki gösterdi.