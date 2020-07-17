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Gündem

Mansur Yavaş'ın mezarlıklarda değiştirdiği musluklar tepki çekti

CHP, İYİ Parti ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin işbirliği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki muslukları değiştirdi. Yavaş'ın yeni taktırdığı muslukların suları israf edecek şekilde fışkırtması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:24:00 -

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni dar boğaza sokan CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na yeni taktırdığı muslukların suları israf edecek şekilde fışkırtması tepki çekti. 

'Su israfı arkadaş'

Musluklar cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ankaralı bir vatandaş, "Mansur Yavaş mezarlıktaki muslukları değiştirmiş. Suraya bak ya, su irafı arkadaş. Böyle bir şey olur mu ya? Eski muslukların neyi vardı arkadaş?" sözleriyleriyle Yavaş'a tepki gösterdi.

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