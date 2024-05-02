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Gündem Mansur Yavaş’ın ‘liyakatli!’ Personeli! Cenaze aracının şoförü yanına bir kadın aldı cenaze sahibini ise dışarıda bıraktı
Gündem

Mansur Yavaş’ın ‘liyakatli!’ Personeli! Cenaze aracının şoförü yanına bir kadın aldı cenaze sahibini ise dışarıda bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 12:45:00 -

Ankara Büyük Şehir Belediyesine ait bir cenaze arabasında akılalmaz bir olay yaşandı. Şoför cenaze sahibini arabaya almazken yanına bir kadın alarak yoluna devam etti. Cenaze sahibinin oğlu ise o anları videoya aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın belediyeye yerleştirdiği liyakat! Sahibi personelden ‘Yok dedirtecek’ bir davranış. Mezarlığa götürülmek üzere yola çıkan Cenaze aracı mevtanın oğlunu araçtan çıkartarak yerine kadın arkadaşını oturttu. Kapıları kapattıktan sonra içeride sigara içmeye başlayan kadın ile şoförü cenaze sahibi videoya aldı. İşte o anlar…

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