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Gündem Mansur Yavaş’ın bir foyası daha ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’ın bir foyası daha ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının üzerinden 3 sene geçen Mansur Yavaş "hiçbir icraat yapmaması" ile eleştirilirken, Bir programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; "Aslında Ankara'da sosyal yardım alanların sayısı azaldı, çoğalmadı. Yardımların çoğu da kesildi." İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:39:00 -
Mansur Yavaş’ın bir foyası daha ortaya çıktı

Yeni Akit Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının üzerinden 3 sene geçen Mansur Yavaş "hiçbir icraat yapmaması" ile eleştiriliyor. Bir programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; "Aslında Ankara'da sosyal yardım alanların sayısı azaldı, çoğalmadı. Yardımların çoğu da kesildi." dedi.

"Eleştirdiklerinin çok fazla reklamını yapıyorlar"

Turgut Altınok sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında Ankara'da sosyal yardım alanların sayısı azaldı, çoğalmadı. Yardımların çoğu da kesildi. Yapılan yardımlarda bir artış yok. Bir de eleştirdiklerinin çok fazla reklamını yapıyorlar. Biz eti geldiğimizden beri veriyoruz, yeni vermiyoruz. Veya iki türlü bizim vatandaşlarımıza desteğimiz var. Birincisi çek veriyoruz, vatandaşlarımız marketlerden ihtiyaçlarını alıyorlar. Bir de kolimiz var onu veriyoruz. Giyim mağazamız da var. Chp’li Belediye yönetimiyle Ankara için verilen sözlerin yerine getirilmediği 3 sene geride kaldı. Yeni projeler yapılmadığı gibi mevcut olanlar da sahipsiz kaldı. Takdir Ankaralı vatandaşlarımızın." dedi.

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