Mansur Yavaş'ın adaylık sinyaline HDP'den veto: Hayal görmesin
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" çıkışına HDP'li Hasip Kaplan, "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir" cevabını verdi.
Adının cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında geçmesine aylardır sessiz kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı Masa'nın adayı konuşacağı kritik toplantısına 48 saat kala dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Mansur Yavaş'tan adaylığa yeşil ışık
Yavaş, katıldığı yayında "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" dedi. Yavaş'ın bu açıklamasını önceki gün gerçekleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesinin ardından yapması dikkat çekti.
HDP'den cevap: Hayal görmesin
Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamasına HDP'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, ABB Başkanı'nın adaylığına karşı çıktıklarını ifade ederek "Mansur Yavaş hayal görmesin. Kürtler haddini bildirir." dedi.