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Siyaset Mansur Yavaş'a zor soru: Kızılırmak suyu hani zehirliydi?
Siyaset

Mansur Yavaş'a zor soru: Kızılırmak suyu hani zehirliydi?

Altındağ Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, "Daha önce Kızılırmak suyunun zehirli olduğunu söyleyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Ankaralılara Kızılırmak suyu verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:06:00 - 2021-12-01 20:06:45

 Yeniakit.com.tr 

Altındağ Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, Melih Gökçek döneminde, "Kızılırmak suyu zehirlidir." diyen Mansur Yavaş’a, Ankaralılardan özür dileme çağrısında bulundu.

Ankara’da yaşanan su sorunu tartışmaları da beraberinde getirdi. Melih Gökçek’in Ankara’nın susuzluğuna çare olarak Kızılırmak suyunu başkente getirmesi bazı CHP’liler tarafından hedef alınmış, Gökçek’e ağır eleştirilerde bulunulmuştu. Meslek odaları arka arkaya açıklamalar yaparak Kızılırmak suyunun zehirli olduğunu, Ankaralının zehirlendiğini iddia etmişti.

CHP'li Yavaş'a seslendi!

Sinan Burhan, Ankara'da evlere yeniden Kızılırmak suyunun verilmeye başladığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş’ın da bu durumu Ankaralılardan gizlediğini söyledi.

Yavaş’a çağrıda bulunan Burhan; "Çıkın açıklayın! 'Ankara’ya Kızılırmak suyu veriyoruz' deyin. Ankaralı’da tedbirini alsın. Geçmişte, 'zehirli su, tarlada bahçede kullanacağız' demiştiniz. Bugün tüm Ankaralıdan özür dileyin." dedi.

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