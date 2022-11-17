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Siyaset Mansur Yavaş'a hodrimeydan! "Su faturasını bir kuruş indirdim desin..."
Siyaset

Mansur Yavaş'a hodrimeydan! "Su faturasını bir kuruş indirdim desin..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, başkentte suya indirim yapılmadığı belirterek, "Mansur bey desin ki 'Ben su faturalarında bir kuruş indirdim' ben istifa edeceğim. Ama indirmedi ise o istifa etsin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 23:22:00 - 2022-11-18 01:24:36

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Mansur Yavaş'ın su faturasına ilişkin yalanını deşifre etti.

Burhan, "Yalanı mecliste yüzlerine vurdum. Ankaralı şok gerçeği öğrendi. Sayın Mansur Yavaş su fiyatlarında tek kuruş indirmediği halde indirim yapmış gibi garibanların kömürünü kesti." dedi.

Sinan Burhan Mansur Yavaş'a şu çağrıda bulundu:

Mansur bey desin ki 'Ben su faturalarında bir kuruş indirdim' ben istifa edeceğim. Ama indirmedi ise o istifa etsin.

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