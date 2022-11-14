Mansur Yavaş'a bunu yapacaklar! O iddia, ağızları bir karış açık bıraktı

Muhalefet cephesinin olası cumhurbaşkanı adayları listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının ön sıralarda geçtiğini hatırlatan Kurtuluş Tayiz, "Öne itilen isimler genelde ilk olarak harcanmak istenilenlerdir" deyip "Mansur Yavaş'ın adını da Kılıçdaroğlu'nu durdurmak için biraz öne çıkarıyorlar. Birinci adım tamamlandığında Mansur Yavaş'ı ortada bırakıp asıl adaya yönelirler" ifadelerini kullandı. Tayiz, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet cephesinin olası adaylar listesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adı ön sıralarda geçiyor.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve muhalefetten birçok isim Mansur Yavaş'ın adını öne çıkarıyor. Ve genelde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Mansur Yavaş'ın ismini öne sürüyorlar.

Mansur Yavaş'ın yakın çevresi her ne kadar bu tür adaylık kulislerini yalanlasa da Meral Akşener'in kendisine "adaylığını açıkla, 6'lı masada ismini savunalım" bilgisini ilettiği söyleniyor.

Siyasetin tozunu az çok yutanlar bilir; öne itilen isimler genelde ilk olarak harcanmak istenilenlerdir. Mansur Yavaş'ın adını da Kılıçdaroğlu'nu durdurmak için biraz öne çıkarıyorlar. Birinci adım tamamlandığında Mansur Yavaş'ı ortada bırakıp asıl adaya yönelirler.

Mansur Yavaş da bunun farkında olmalı ki, her fırsatta "Ben altılı masanın emrindeyim, ne denirse onu yaparım" diyor.

Adaylığa kapalı değil, adımlarını sağlam atmak istiyor sadece. Gaza geldiği de gözlerden kaçmıyor. "Neden olmasın" havasında. Üstelik kendisini şu ana kadar saklayarak cumhurbaşkanlığının bir numaralı adayı olduğunu da düşünüyor.

Fakat Meral Akşener'e güvenirse yolda kalması muhtemeldir. Çünkü Akşener'in İmamoğlu konusundaki görüşleri değişmiş değil. İkinci sırada da kendisi vardır. Mansur Yavaş ancak üçüncü sırada gelir ki, ona da pek ihtimal vermiyorum. Yavaş'ı cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini hiç sanmıyorum. Amaçları, Yavaş'ı başkalarının adaylıklarına garnitür yapmaktır, en fazla. Kendisi de bunu çok geçmeden eminim anlayacaktır!"