Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı karede
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in nikah şahitliğini ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek yaptı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) yeni başkanı Mehmet Yiğiner, oğlunu evlendirdi.
Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner hayatlarını birleştirdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde dikkat çeken isimler vardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AK Partili Melih Gökçek damadın nikah şahitliğini yaptı.
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AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahidi oldu.
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