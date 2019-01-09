Mansur Yavaş, vaadlerini açıkladı: Belediye başkanları aktif siyasetten uzak durmalı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.



Belediye başkanlarının siyasetçi kimliklerini arka plana atmaları gerektiğini vurgulayan Mansur Yavaş, seçim kampanyasında rakibi AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki ile biraraya gelceklerini belirtti. Yavaş, randevu alınması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ankara'ya hizmet noktasında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Yavaş öncelikle Ankaralılara iyi bir kent vaadettiğini söyleyerek projelerini sıraladı. Su fiyatlarında indireme gideceklerini tekrarlayan Yavaş, bu konuda istikrarlı bir çizgi sürdüreceklerini söylerekek "Ankaralı 2020 yılında da aynı fiyatta suyu kullanabilmeli" diye konuştu.



Ankara Belediyesi çalışanlarının herhangi bir endişeye kapılmasına gerek olmadığını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş "Şu bilinmelidir ki, belediye çalışanları benim mesai arkadaşlarımdır" dedi. Yavaş, çalıştığı ekipte gençlerden CHP'liye, eski ANAP'lılardan DYP'lilere, MHP'den CHP'lilere çok geniş bir yelpaze bulunduğunu belirtti. Ankara'da temiz enerji kullanılacağına vurgu yapan Yavaş'ın konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

ANKARA'YA HER ŞEYDEN ÖNCE HUZUR VE MUTLULUK VAADEDİYORUM

Daha önce her kesimden oy aldım. Ankara'ya her şeyden önce huzur ve mutluluk vaadediyorum. Aslında ben kendimi şöyle tanımlayabilirim, Türkiye'nin ılımlılarını temsil edenlerden birisiyim. Kesinlikle bir çatışma ortamına girmeden yerel yönetimler haricinde siyasi tartışmalara girmeyi uygun bulmuyorum.

BELEDİYE BAŞKANLARI HİZMETLERİYLE ÖNE ÇIKMALIDIRLAR

Siyasi tartışmalara girmeden Ankara için yapacaklarımı söyleyeceğim. Bunu içinden Türkiye için de önemli projeler çıkacak. Ben belediye başkanlarının hizmetiyle öne çıkmaları, kendilerinin görünmez olmaları gerektiğini düşünüyorum. Başkent kimliğini öne çıkarmak, geliri ve huzuruyla, her yönüyle öne çıkarmak ve burada yaşayan insanları mutla etmektir amacımız. Siyasi düşüncelerimiz ne olursa olsun onu kalbine gömüp, bütün insanlara saygı duyması gerekiyor.

MARUZ KALDIĞIMIZ EGZOZ GAZI SİGARADAN 10 KAT DAHA ZARARLI

Sokaklarda insanlar koştura koştura yürüyor. Ankara'nın içerisinde karşıdan karşıya geçemiyorsunuz. İnsanlar arabayla geçtiği zaman oradaki dükkanların hiçbirisini görmüyor. Bunların hepsi dünyaca araştırmalar sonucu ortaya çıkan şeyler. Sadece otomobiller için şehir yaparsanız, ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. Yani sizin çok yol açmanız trafiği azaltmıyor. Hükümet çok güzel bir şey yaptı, sigarayı yasakladı. Ama bizi maruz kaldığımız egzoz gazı sigaradan 10 kat daha tehlikeli.

SAĞOLSUN MERAL HANIM DA DESTEK VERİYOR BİR PROBLEM YOK

Bir sefer CHP'den aday oldum. Daha önce de MHP'den aday oldum. Kalkıp AK Parti veya İYİ Parti'den aday olmam, 'her partiden aday oluyor algısı' beni incitirdi. İki siyasi parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim hitap ettiğimiz bir dilimiz var. Hangi partiden olursa olsun onların görüşüne saygı duyuyorsanız, tercih konusu oluyorsunuz. Sonuçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli makam. Sayın Akşener'i de ziyaret ettim. Sağolsun tamamıyla destek oluyor. Bu konuda bir problem yok.

BELEDİYE BAŞKANLARI AKTİF SİYASETİN İÇİNDE OLMAMALIDIR

Daha önce de belediye başkanlığı yaptım. Seçim dönemi hariç benim ağzımdan tek bir siyasi demeç çıkmamıştır. Belediye başkanı aktif siyasetin içinde olmamalı. En güzel şekilde 24 saatimizi ayırarak hizmet etmemiz lazım diye düşünüyorum.

SAYIN KILIÇDAROĞLU BANA MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDU

Geçen CHP İl Başkanları toplantısında anlattım. Ben CHP'ye siyaset yapmak için gitmemiştim. Bunu açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu, 'Biz Mansur Yavaş'ı belediyeci kimliğiyle kabul ettik' dedi. Daha sonra ben seçilseydim, televizyonlarda söz vermiştim, istifa etmeyecektim. Ancak seçim bitti, bir sürü mücadele ettik, aradan zaman geçti, genel seçimler gelince sayın genel başkanımız milletvekilliği teklif etti. Kendisine teşekkür ettim, siyaset yapmak isteseydim kabul ederdim. Yeni tablo ortaya çıkınca seçimler bitince hiç kimseye duyurmadan istifa ettim ben.

MECLİS ÜYELERİ SÖZÜ VERİLDİ MAALESEF O SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ

Biz Meclis üyeliği talebinde bulunduğumuzda sayın genel başkandan, talimat vermişti. Maalesef hiçbirisi yerine getirilmedi. Biz Haymana mitingindeyken de söylemiştim. O taleplerimiz yerine getirilmedim. Eğer ilçelerden bizim söylediğimiz meclis üyeleri yazılabilseydi daha çok oy alabilirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu da söylemiştik. Onun talimatları gereği birkaç kişi istifa etti.

BELEDİYE BAŞKANI OLSAYDIM GÖKDELENLERE İZİN VERMEYECEKTİM

CHP'de siyaset çok farklı. Orada insanlar kendi görüşlerini dillendirebiliyorlar. Bunu diğer partilerde göremiyoruz. Onlar da istiyorlar ki, CHP'nin içinden bir aday çıksaydı. Sayın Kılıçdaroğlu anket yaptırdığı zaman böyle bir yola başvurdu. Ben belediye başkanı olsaydım bu gökdelenler olmayacaktı Ankara'da. Her seçim evet biz çıkalım şerefli mağlubiyetler alalım diyebilirsiniz ama olan Ankara'ya oluyor.

SELİN HANIM'IN BÖYLE KONUŞMASI NORMAL

Selin Hanım benim gönlüm CHP'li aday istiyor, demişti. Ancak Mansur Yavaş aday olunca destek vereceğim, dedi. Bunu söylemesi normal. Ben sayın Karayalçın'ı da ziyaret edeceğim. Sayın Karayalçın da destek olacağını belirtti. Aday olma sürecinde bunlar yaşandı ama aday olduktan sonra bunlar ortadan kalktı.

MANSUR YAVAŞ'IN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA YOLSUZLUK OLMUŞ MU?

Ben CHP'den 2014 yılında aday oldum. Projelerimi anlattım. Bir CHP'li 'Mansur Yavaş'ın vaatleri içerisinde sosyal demokrat anlayışımıza' uymuyor demedi. Bizim de bir geçmişimiz var. Belediye başkanlığı yaptık. Bu süreçte Mansur Yavaş'la ilgili herhangi bir yolsuzluk iddiası var mı? Belediye başkanlığı yaparken insanlara nasıl davranmış. Bu özelliklere bakmak daha doğru diye düşünüyorum.

ANKARA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN HERKES BENİM MESAİ ARKADAŞIMDIR

İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Bize oy verenlere çok hizmet edeceğiz, vermeyenlere az hizmet edeceğiz anlayışının dünyada karşılığı yok. İltimas, adam kayırma insanın ruhuna yakışan şeyler değil. Şimdi belediye işçileri işten çıkarılacak mı? Ankara Belediyesi'nde insanlara diyorlar ki, 'Mansur Yavaş seçilirse gelecek sizi işten atacak'. Biz şöyle bakarız, Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır.

ANKARA İŞÇİLERİNE MANSUR YAVAŞ SÖZÜ VEREBİLİRİM

Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır. Ben onları ne zorla mitinge ne de maça götüreceğim. Yani ben 'Vallahi billahi çıkartmayacağım' mı diyeceğim. Şunu söyleyebilirim, onlara Mansur Yavaş sözü verebilirim.

Açıkçası bu seçimde aday olma düşüncem, kariyer planım yoktu. Sayın Kılıçdaroğlu benimle temasta bulundu. 29 Ekim tarihinde kendisiyle görüştük. Bizimle çalışmak istediğini belirtti. Tahmin ediyorum araştırmalar yapmışlar. İnsanlar burada haksızlık-hukuksuzluk olduğunu düşünüyorlar. AK Partililer dahil 'Mansur Yavaş'ın elinden bu seçim alındı' kanaati var. Sayın Kılıçdaroğlu da Ankara'da durumun tersine dönmesi, iyi şeyler yapılmasını istedi. Ankara'da artık bir çok şey artık geri dönülmez hale geldti. Ankara'nın bir beş yıla gerçekten tahammülü yok.

SAYIN ÖZHASEKİ'YLE AYNI KÖKENDEN DEĞİLİM O KADARINI SÖYLEYEYİM

35-40 yıldır Milliyetçi Hareket'in içerisindeyim. Hiçbir zaman kimliğimi saklamadım. Sayın Özhaseki ile aynı kökenden değiliz o kadarını söyleyip, bitireyim ben.

KİMİ ERZURUMLU, KİMİ TUNCELİLİ, KİMİ ALEVİ DEDİ...

Ankara'nın etrafından çok sayıdan gelen insan vardır. Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale'den gelen çok insan vardır Ankara'dan. Ankaralılık, Ankara'da yaşamaktır. Bence Ankara'da başkentlilik önemlidir. Komşu illerden gelen herkesi Ankaralı olarak kabul ediyoruz, onlar da kendilerini öyle hissediyorlar. Bana bir türlü karar veremediler. Erzurumlu dendi, Tuncelili dendi, Alevi dendi. Sanki Alevi olmak kötü bir şeymiş gibi. Ben Ankaralıyım. Makedonyalı olsam ne olacak.

SEÇİMİ KAZANIRSAK ZAFER KAZANMAYACAĞIZ ORTADA DÜŞMAN YOK Kİ!

Seçimi ben kazandım diyelim. Rövanş duygumuz yok. Zafer kazanmış olmuyoruz. Düşman mı var karşımızda? Biz sadece Ankara'yı daha iyi yöneteceğiz diyoruz. Adaylar yarışacak, projeler yarışacak, bunun için demokrasiye sığmayan hareketlere girmenin hiç gereği yok.

BELEDİYE BAŞKANI İKEN SAYIN ERDOĞAN'I ÇİÇEKLE KARŞILADIM

Ben Beypazarı belediye başkanıyken sayın Erdoğan'ı çiçekle karşılamış birisiyim. Tabii ki o hiyerarşi içerisinde muhtarından sayın Cumhurbaşkanına kadar herkesle çalışacağız. Ankaralıları mutlu etmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir ilişki kurulur ve güzel hizmet ederiz.

BEN AYNI ZAMANDA İYİ PARTİ'NİN VE ANKARA'NIN DA ADAYIYIM

İl başkanları birbirleriyle görüşüyor. Seçim güvenliği konusunda neler yapabileceklerini konuşuyorlar. Bir görev taksimi yapıyorlar. İYİ Parti 'Mansur Yavaş bizim adayımız değil' diye düşünmüyor. Ben aynı zamanda İYİ Parti'nin de adayıyım. Ankara'nın adayıyım. 5 milyon Ankaralıyı kucaklamaya geliyoruz. Seçim bittikten sonra Ankara nefes alacak. Asla ve asla hükümetle, muhtarlarla, rakipleriyle kavga eden birisi değilim. Seçimi kazandığınız andan itibaren yapacağınız işlere yoğunlaşacaksınız.

ANKARA ÇEVRE İLÇELERİNDE İYİ PARTİ ADAY AĞIRLIĞI OLABİLİR

Ben hangi ilçede hangi adayın daha fazla oy alabileceği konusunda söz hakkı alabilirim. Ben sanki Ankara'nın çevre ilçelerinde İYİ Parti'nin ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Ben herhangi bir ilçede İYİ Parti adayının mitingi varsa ona katılacağım, CHP'li adayın mitingi varsa ona da katılacağım.

EKİBİMDE GENÇLER DE VAR HER KESİMDEN İSİMLER VAR

Her partiden var. Gençler var. Eski milletvekillerden var. Eski ANAP, DYP'de milletvekili yapmış yöneticiler var ekibimizde. Ankara'da benim ismimde konsensus, mutabakat var. İnşallah bu sandığa yansır. CHP'liler ve eski MHP'li arkadaşlarımız var.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENİN NEDEN GİTMEDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Sandığa gitmemiş seçmen var. Bunlar neden gitmemiş, bütün ilçelerde araştırılacak. Yaş itibarıyla gidemeyenler varsa, onların dilekçe verip, bulundukları yerde oy vermesi için çalışılıyor. Henüz anket yaptırmadım. En son CHP'nin benimle birlikte aday adayı olan arkadaşlar için yaptırdığını biliyorum.

İKİ SAAT İÇİNDE SONUÇLARI İNSANLARA DUYURMAYI PLANLIYORUZ

12 bin 300 sandık vardı. Şimdi tahmin ediyorum 13 bin olacak. Hem İYİ Parti hem CHP'nin buralara yeterince görevli koyması mümkün. Biz bunu üç-dört türlü kontrol edeceğiz. Eskiden İYİ Parti yoktu sandıkta. Dijital sistemde 2 saat içinde insanlara bunu duyurmayı planlıyoruz. Sandıklara hakim olmasan bence hiç siyasete soyunmasın.

Biz geçmişten dersimizi aldık. Bu sadece Mansur Yavaş'ın seçim kazanması değil, insanların güveninin kaybolması çok kötü bir şey. İnşallah 2 saatte konuyu tam olarak alacak bir planlamayı yapıyoruz.

BEN ANKARALILAR'DAN PROJELERİM İÇİN OY İSTEYECEĞİM

Sayın Gökçek aday olsaydı daha iyi mi olurdu, kötü mü olurdu bunu ölçmenin bir anlamı yok. Benim için önemli olan projelerim. Ankara'yı daha iyi yöneteceğime inanıyorum. İnsanlardan projelerim için oy isteyeceğim.

BEN SEÇİMİ KAZANSAYDIM 6-7 BİN LİRA CEPLERİNDE KALACAKTI

Ben suda indirim yapılacağını söylemiştim olamaz demişlerdi. Sonra indirim yapıldı. ASKİ'nin fiyat tespit yönetmeliği var. Dünyada su insan hakkı olarak görülüyor. Belediyenin birinci görevi temiz hava, musluktan içilebilir su ve ulaşımdır. Allah'ın suyunun çok pahalı satılması hoş bir şey değil. insanlar su kullanmayı azaltırlarsa çocuklar hasta olur, mikrop kapar. Siz suyu hem musluktan içilebilir şekilde vereceksiniz hem de ucuz vereceksiniz. Dört kişilik bir aileye 10 lira bedelle vereceğimi söylemiştim. Seçimi kazanamayınca onlar pahalı su içmeye devam ettiler. Yardım alan aileden sadece sudan dolayı yaklaşık 6-7 bin lira cebinde para kalmış olacaktı.

MANSUR YAVAŞ KAZANIRSA VATANDAŞ 2020'YE KADAR 6 TL'YE İÇECEK

Sudan 1 katrilyon kâr elde etmek bana göre yanlıştır. Suda önemli bir indirim yapacağız. Suyla ilgili yılbaşında 6 lira içmeye başladığınız su yıl bittiğinde 8-9 liraya maloluyor. Bunun sebebi her ay su bedelinde ayarlama yapılıyor. Mansur Yavaş belediye başkanı olduğu zaman vatandaş 6 liraya su içiyorsa 2020 yılında da 6 liraya su içecek.

KIZILIRMAK SUYUNU MOGAN GÖLÜ'NE VERİP SULU TARIMA GEÇECEĞİZ

Gerede projesi zamanında yapılmış olsaydı biz Kızılay'a 800 milyon dolar para yatırdık. Gerede projesi gerçekleşince Kızılırmak ne olacak? O borular ne olacak? Bu belediye için büyük kayıptır. Biz Kızılırmak suyunu şöyle düşünüyoruz. Onu Mogan Gölü'ne vermek suretiyle oradaki arazinin sulu tarıma geçmesini sağlayacağız.

ÖĞRENCİLERE VE TESİSATINI YENİLEYENLERE İNDİRİM YAPACAĞIZ

Öğrencilerin okuduğu evlere indirimli su vereceğiz. Bize belgelerini getirdikleri takdirde indirimli su vereceğiz. Yerli çim tohumu kullanmak suretiyle, atık sular kullanmak suretiyle tasarruf yapacağız. Kızılırmak suyu mesela evde iki gün yoksunuz, musluğu açtığınızda sapsarı su geliyor. Gerede suyu verildiği zaman yine evlerden sağlıklı içmek zor olacak. Evlerindeki tesisatı değiştirenlere de bir indirim yapacağız.

KÖYLERDE YOK PARASINA SU VERECEĞİZ ORAYI TEŞVİK EDECEĞİZ

Köylere yok parasına su vereceğiz. Köylerdeki yaşamın sürmesi hedefimiz. Köyde yaşamı teşvik edeceğiz. 1 katrilyon para çok büyük paradır. Ben Ankara'dan fazla para alındığını düşünüyorum.

ANKARA'DA OTOBÜSLERİN BİR AN ÖNCE TEMİZ ENERJİYE GEÇMESİ LAZIM

Şehirde yeni açtığınız her yol trafiğin tıkanmasına yol açıyor. Konforlu, daha süratli, ucuz bir ulaşım olmuş olsaydı günlük 40-50-60 bin aracın şehre gelmesini önleyecektik. Şehre otomobille gelen insanlar hem trafikte beklemişler, hem ceplerinden gitmiş. Ankara'da otobüslerimiz çok eski. Bir an evvel bunları çevreci yaklaşımla, temiz enerjiyle elektriğe geçmesi gerekiyor.

TAKSİ, DOLMUŞ VE HALK OTOBÜSLERİ TOPLU TAŞIMA ENTEGRE EDİLECEK

Dolmuş şoförleri, halk otobüs şoförünü yanyana getirerek. Ulaşıma açtığımız sistemle entegre olarak onların mağduriyetini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. İki üç gün önce Ankara'da kar yağıyordu. Eski demiryolunda taksi durağına uğradım. Toplu taşıma arttıkça insanlar daha çok taksiye binecekler dedim. Oradaki arkadaşlar her tren hareket ettikçe taksiye insanlar geliyor dendi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ANKARA'NIN HAYRINA BİR İŞE HAYIR DEMEZ

Ankaralıların hayrına olacak bir şeyin sayın Cumhurbaşkanımızın hayır diyeceğine asla inanmıyorum. Biz AB fonlarından, dünyadan da kaynak bulacağız, kendi kaynaklarımızı da kullanacağız. Bisiklet yolu yapacağız. Ümitköy-Sögütözü-Atatürk Orman Çiftliği güzergahında bisiklet yolları yapacağız.

ANKA PARKI BİR FANTEZİYDİ! BU PARAYLA KIZILAY-MAMAK HATTI YAPILIRDI

Anka Park tabiri caizse patladı. Güvenlik tedbirleri bile doğru alınmadan Mart ayında açılış yapılacak. İnsanlara bedava yapılacak, belki Çinli turist getirecekler. Bunlar komik şeyler. Peki ihaleyi bir Fransız alsaydı Fransız mı getirilecekti. İnşallah gelir, bizim bir itirazımız yok. Yatırım yanlış. Mamak ile Kızılay arasındaki metro bu maliyete çok rahat bir şekilde yapılırdı.

ANKARA'DA 7 BİN TAKSİYE BEDAVA TABLET DAĞITACAĞIM

Taksicilerin hepsine birer tane tablet hediye etmek istiyoruz. Müşteri taksinin doğru trafikte mi olduğuna bakacak. Reklam gelecek taksicilere. 7 bin tableti bedave dağıtacağız. Biz de para vermeyeceğiz. Kanalankara projesi belki revize edilebilir. 30 yıllık bir kangren.

ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMASINI GÖRMEK EN BÜYÜK ARZUM

Sayın Özhaseki'nin Ankara'da 25 yıldır hiçbir milli maç yapılmadığından şikayet ettiğini gördüm. Siz 16 yıldır iktidarsınız. Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye'nin takımı. Kurtuluş Harbi'ne emeği geçmiş bir kulüp. Ankaragücü kişisel kaprisler yüzünden küme düşürülmüş. Zorluklarla iki defa şampiyon olmuş bir kulüp. İnşallah Ankaragücü'nün Şampiyon Kulüpler'de oynamasını görmek benim arzum. Bunu sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp, kaynaktan futbolcu yetişmesini sağlayarak inşallah Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nü geliştireceğiz. Ben gençliğimde amatör futbolcuydum. Ankaragücü ve diğer kulüplerimizin başka yerlerde maç oynamasına gönlümüz razı değil.

YAPAY ZEKALARLA OTOBÜSLERİ TRAFİĞİNİ BELİRLEYECEĞİZ

Bugün hepimiz cep telefonu kullanıyoruz. Cep telefonumuzda bizim nereye ziyaret ettiğimizin datalar kullanılıyor. Bunlar yapay zekalar sayesinde tasarlanıp otobüsler oraya yönlendirilecek. Boş güzergahlara gitmeyecek. Sayın Karayalçın döneminde bir uygulama vardı. İşyerleriyle görüşeceğiz.

UBER OLMAK YERİNE TAKSİCİLERİMİZ UBER GİBİ ÇALIŞSIN

UBER olmak yerine taksicilerin UBER gibi çalışmasını isterim. Arzu ederlerse uygulamasını başlatıp memnun kalırlarsa uygularım. Kusura bakmasınlar ama Ankara taksicileri mükemmeldir. İstanbul takscileri gibi şikayetler yok. Ankaralı taksilciler son derece nazik ve beyefendiler.

ÇOCUKLARIMIZIN AVM'LERDEN KURTULUP ORALARDA OYNAMASI LAZIM

Çankaya Belediyesi'nin yaptığı Çansera var. MTA'nın arazisi var. Allah orayı o hale getirenlerden razı olsun. Cumartesi Pazar halkın kullanımına açmalarını istiyorum. Sayın Gökçek'in yaptığı güzel projelerden biri Mavigöl ve Göksu'dur. Ama inanın hafta sonu oraya gidemiyorsunuz, yoğun talep var çünkü. Çocukların AVM'lerden, cep telefonlarından kurtulup oralarda rahat rahat gezeceği alanları arttırması lazım.

BEŞ YIL İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRELİK METROYU PLANLIYORUZ

5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız. Bundan sonra Ankara'nın geleceğini de hedefledik. Belediye başkanı olur olmaz temiz enerjiye uygun şekilde güneş enerjisinden yararlanacak şartlar getireceğiz bundan sonra yapılacak binalarda.

BARAJLARIN ÜZERİNE GÜNEŞ PANELLERİ YAPIP BUHARLAŞMAYI ÖNLEYECEĞİZ

Barajlarda su buharlanıyor. Barajların üstünü güneş enerjisiyle kaplayıp, buharlaşmayı önleyeceğiz. Güneş tarlaları hedefliyoruz. Köylerin çoğu mahalle oldu. 10-15 hanenin yaşadığı köylerimize birer güneş enerjisi vermek suretiyle neredeyse elektrik, su parası vermeden oralarda yaşamanın devam ettirmelerini önemli görüyoruz. Çünkü oralar aynı zamanda bizim hafızamız. Sitelere böyle bir zorunluluk getirebiliriz.

TARİHİ İPEK YOLU CANLANDIRARAK ANKARA CAZİP HALE GELECEK

Ankara'ya turist kültür turizmi olarak gelecektir. İstanbul'dan başlayıp Göynük, Taraklı, Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı üzerinden gelen İpek Yolu'nda tarihi eserler var. Taptuk Emre var mesela. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri bulunmayan bir kale şehir var. Bunların da ortaya çıkarılması lazım. Orada bir tane tuvalet yok. Maalesef bakımsız kalmış. Ulus projesiyle birleştirerek çok turist çekebileceğimizi düşünüyoruz. Ankara'nın etrafında termal enerji fazla.

HER SEMTE BİRER KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ

Projelerimi halkımıza anlattım, kabul de gördü. Ankara'da dağıtılan yardıma bakıp da bunları üçe dörde çarparsanız, çok çok fazla çıkması lazımdı. Her semte bir tane kütüphane yapmayı düşünüyoruz. Sosyal yardımları fazlalaştıracağız. Mamak ve kenarlarda kalmış okullara hijyen yardım yapacağız. Okullarda temizlik görevlisi yok, bu yardımı ailelerden istiyorlar.

YAPAY ZEKAYA GEÇSEYDİK TREN KAZASI OLMAYACAKTI

Belediye geleceği planlamak demektir. 2050 yılında dünya nereye gidiyor, neler yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Biz yapay zekaya geçmiş olsaydık nesneler haber verecekti ve biz bunları çarpıştırmamış olacaktık. Teknolojiyle üretimle buluşturuyoruz. Üretimi de fabrikayla buluşturuyoruz.

BEYİN GÖÇÜ YERİNE DÜNYADAN BEYİN GÖÇÜ TÜRKİYE GELMELİ

2050 yılında teknolojiye uygun bir şekilde okullar açmak suretiyle dünyadan beyin göçünün Türkiye'ye gelmesi için projeler ortaya koyuyoruz. Artık bilişim ortaya çıktı. Amerikalılar bundan 30 yıl önce dünyanın gittiği yönü hesap ederken bakmışlar Çin kendilerini geçiyor hemen bilişimi öne çıkarmışlar. İyi yetişmiş kimselerin Ankara'da kalmalarını sağlamak durumundayız.

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİ HOLOGRAMLA CANLANDIRACAĞIZ

Hologram teknolojisini çok iyi kullanan arkadaşlarımız var. 2014 yılında o hologramı yaptık. 5 yıl içerisinde teknoloji gelişti. Katar'da dünya kupası oynanacak, Maradona top sektirecek, Pele kafa vuracak. Atatürk'ün Ankara'ya gelişini hologramla canlandıracağız. Ankara'da hologromla mitingler yapacağız.

AİLEM VE ÇOCUKLARIM ADAYLIĞIMA SOĞUK BAKIYOR

10 yıllık Beypazarı belediye başkanlığımız sırasında çocuklarımızla hiç görüşemedik. Birdenbire evlenecek noktaya geldiler. Adaylığımdan çok memnun değiller ama Beypazarı'nda güzel işler yaptığımızı görünce Ankara'ya da güzel işler yapacağımızı düşünüyorlar. Eğer insanların hayır duasını alabilirsek başka hiçbir dileğim yok.