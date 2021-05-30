Mansur Yavaş sözünü yine yedi! 'Cezalandırma başladı'
Seçimler öncesinde 'rozetsiz başkan' olacağının sözünü veren CHP'li Mansur Yavaş, AK Partili Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın oğlu Harun Yalçın'ın, ANFA güvenlikteki işine son verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti üyesi Sinan Burhan, CHP'li Yavaş'ın işçi kıyımına dikkat çekerek, "Cezalandırmaya başladı." dedi.
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Seçimler öncesinde kimsenin ekmeği ile oynamayacağının sözünü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 yıldır ANFA Güvenlik'te görev yaptığı öğrenilen AK Partili Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın oğlu Harun Yalçın'ın iş akdini feshetti.
Yalçın, işten çıkartıldığını duygusal bir veda mesajı ile duyurdu:
'Cezalandırma başladı'
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti üyesi Sinan Burhan, CHP'li Yavaş'ın işçi kıyımını eleştirerek, "Sayın Mansur Yavaş, Ak Parti Güdül Belediye Başkanı'nın oğlu Harun Yalçın’ın iş akdini feshetmiş. Güya rozetsiz başkan olacaktı. Ekmekle oynamış. Kazan ve Akyurt Belediye Başkanları kendisini eleştirdi diye 189 bin lira ceza kesti. Cezanlandırma başladı." dedi.