Mansur Yavaş, Kürt vatandaşları ayaklandırdı: Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye?

Ankara zam olup yağan CHP'li Mansur Yavaş yine bir skandalla gündemde.

"Köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar"

Geçmişte yaptığı bir mitingte “Mecbur muyuz Ağrılıyı, Diyarbakırlıyı seçmeye? Meclis'te ülkücüler olmazsa köpeksiz köyde değneksiz dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla müsade etmeyeceğiz.Oylarınızın nereye gideceğini iyi hesap edin.” ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, Kürt vatandaşları adeta ayaklandırdı.

Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler sonrası açıklama yapan Mansur Yavaş, özür dilemek yerine topu Melih Gökçek'e attı.

Sözlerinden utanmayan sıkılmayan Yavaş, "Eski miting görüntüleri yayınlanıyor. O yayınlanan görüntüleri daha önce Beyaz TV'de Melih Gökçek yayınlattı. Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil" dedi.