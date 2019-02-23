Mansur Yavaş itiraf etti: Çılgın projemiz yok CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kazandıkları takdirde Ankara'dan kazandıkları parayı yine Ankara'ya harcayacaklarını belirtti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankaralılara 5 yıl hizmet etmekten başka gayelerinin olmadığını söyledi. Çılgın projelerinin olmadığını ifade eden Yavaş, kazandıkları takdirde Ankara'dan kazandıkları parayı yine Ankara'ya harcayacaklarını belirtti. Yatırımların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının fikrini alarak yapılacağını, turizm ve tarım alanında ortaya koyacakları projelerle Ankara'yı kalkındıracaklarını dile getiren Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin "Su faturalarında indirim vaadi bir proje değildir" sözlerini hatırlattı.

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