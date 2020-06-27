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Mansur Yavaş, İslam'ın kutsallarına hakaret eden Ekşi Sözlük'te yazar oldu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her fırsatta İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran Ekşi Sözlük’te yazar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:31:00 -
Mansur Yavaş, İslam'ın kutsallarına hakaret eden Ekşi Sözlük'te yazar oldu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her fırsatta İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olmayı başaran Ekşi Sözlük’te yazar oldu.

Yerel seçimlerden önce Ekşi Sözlük’e konuk olarak sözlük yazarlarının sorularını cevaplayan Yavaş, bu kez duyarlı Müslümanların tepkisini çeken sitede yazar oldu ve YKS için şu mesajı paylaştı:

"Geleceğinizi belirleyeceğiniz bu başlangıçta, sınavlardan daha fazlası olduğunuzu unutmamanızı hatırlatıyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim. Her zaman aktif olamasam da zaman buldukça Ekşi Sözlük’te sizinle beraber olmaya çalışacağım."

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