Mansur Yavaş ile ilgili bomba iddia! '3 ay içinde siyasi hayatı bitecek'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçek, Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavaş'ın siyasi hayatının kısa süre içinde biteceğini iddia eden Gökçek, "Allah izin verirse 3 ay içinde Mansur Yavaş diye bir şey kalmayacak." dedi.

"Yavaş'ın siyasi hayatı bitecek"

Ahmet Hakan'ın "Kalamayacak ne demek?" şeklindeki sorusuna Gökçek şu yanıtı verdi:

Kalmayacak demek, siyasi hayatı bitecek demek.

Melih Gökçek programın ilgili bölümünde şunları söyledi:

Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu anlayacak. Allah izin verirse 3 ay içinde Mansur Yavaş diye bir şey kalmayacak.