Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
Göreve geldikten sonra, heykel dikmekten ve parlatmaktan başka bir icraatla gündeme gelmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine heykel dikme kararı aldı. Rusya'nın Başkenti Moskova'ya giden Yavaş, Ankara'da Rus kozmonot Yuri Gagarin'in heykelini dikecek.09 Temmuz 2019 Salı 14:04
İlk resmi ziyaretini Moskova’ya gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş buradaki toplantılarının ve görüşmelerinin içeriğini ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Olağan Toplantısı’nın 14’üncü birleşiminde anlattı.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile görüşme yaptığını ve bu görüşme sonucu uzaya ilk çıkan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in heykelinin Dikmen’de bir parka yapılacağını açıkladı.
Rusya'ya Yunus Emre
Öte yandan Yavaş, Moskova’ya da Yunus Emre heykeli dikileceğini söyledi.
Heykelden başka bildiği yok
Yavaş, göreve gelir gelmez ilk işi Ulus'taki Mustafa Kemal heykelini partlatmak oldu. Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile birlikte heykel açılışı yapan Yavaş, yine heykel ile gündeme geldi.
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