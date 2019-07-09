Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor

İlk resmi ziyaretini Moskova’ya gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş buradaki toplantılarının ve görüşmelerinin içeriğini ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Olağan Toplantısı’nın 14’üncü birleşiminde anlattı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile görüşme yaptığını ve bu görüşme sonucu uzaya ilk çıkan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in heykelinin Dikmen’de bir parka yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Yavaş, Moskova’ya da Yunus Emre heykeli dikileceğini söyledi.

Heykelden başka bildiği yok

Yavaş, göreve gelir gelmez ilk işi Ulus'taki Mustafa Kemal heykelini partlatmak oldu. Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile birlikte heykel açılışı yapan Yavaş, yine heykel ile gündeme geldi.

İşte CHP'li Mansur Yavaş'ın ilk icraatleri

Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma

CHP Ankara’da icraata hızlı başladı: İlk heykeli törenle diktiler! "Kentlilerin heykele ihtiyacı var"mış