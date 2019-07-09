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Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor

Göreve geldikten sonra, heykel dikmekten ve parlatmaktan başka bir icraatla gündeme gelmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine heykel dikme kararı aldı. Rusya'nın Başkenti Moskova'ya giden Yavaş, Ankara'da Rus kozmonot Yuri Gagarin'in heykelini dikecek.

09 Temmuz 2019 Salı 14:04
Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor

İlk resmi ziyaretini Moskova’ya gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş buradaki toplantılarının ve görüşmelerinin içeriğini ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Olağan Toplantısı’nın 14’üncü birleşiminde anlattı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Mansur Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile görüşme yaptığını ve bu görüşme sonucu uzaya ilk çıkan Sovyetler Birliği kozmonotu Yuri Gagarin’in heykelinin Dikmen’de bir parka yapılacağını açıkladı.

Rusya'ya Yunus Emre 

Öte yandan Yavaş, Moskova’ya da Yunus Emre heykeli dikileceğini söyledi.

Heykelden başka bildiği yok

Yavaş, göreve gelir gelmez ilk işi Ulus'taki Mustafa Kemal heykelini partlatmak oldu. Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile birlikte heykel açılışı yapan Yavaş, yine heykel ile gündeme geldi.

İşte CHP'li Mansur Yavaş'ın ilk icraatleri

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:04
  1. Moskova
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  3. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin
  4. Yuri Gagarin
  5. Dikmen

YORUM YAZ

  • Idris S.Idris S.33 dk önce
    cünkü heykel islerinde dalavere yapmak daha kolay, bir heykelin sabit piyasa fiyati yoktur....eger bir heykelin normalde degeri mesela 20.000 tlise, bunlar heykelciyle anlasir, fiyatini 2-3 milyon yaparlar, heykelcide normalde alacagi fiyatin üstüne 50 bilemedin 100.000 tl daha fazla verirler, ve geri kalan parayida heykeli yaptirdan cebe atar...bu senelerdir bilinen bir sahtekarlik metodudur, mitin aslinda gizlice dinleyip kayit altinda almasi lazim.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU44 dk önce
    eeee..güzel.ankaralı bunu istedi.ne yapacak hizmeti.ak partinin en büyük yanlışı oldu yaptığı hizmetler.heykel,içki festivalleri,sapık (lbgt) festivalleri...vs.. yapacaktı Ankaralı el üstünde tutardı.
  • NurNur45 dk önce
    Yapacak bir bir planı tasarısı yokboş bir adam neyse 4 sene zamanı var sonrası Allah kerim Allah o yeteneği ak parti belediye başkanlarına vermişhizmet tasarı plan program onlardamillet gaflette
  • MKUMKU47 dk önce
    Refah - Ak parti zaten 25 seneden beri sistemi kurmus Ankarada.Adam bosuna niye calissin zaten hersey yolundaydi!
  • MustafaMustafa47 dk önce
    uzun zamandır put dikilmiyordu.

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