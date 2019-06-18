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Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat  yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise  çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son  soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

18 Haziran 2019 Salı 00:56
Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına şikayette bulunmuş, suçlamalar Yavaş'ın avukatlık dönemine ilişkin  olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden kovuşturma izni  istenmişti.

Verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine, dosya en yakın ağır  ceza cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilmiş, başsavcılık, iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması  talebiyle dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine yollamıştı.

Edinilen bilgiye göre, tarafların avukatlarının yazılı beyanlarını da  alan mahkeme, Yavaş hakkında "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.

Kararda dosya kapsamında, Yavaş'ın, dava ve hukuki danışmanlık  hizmetine istinaden verilen 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet  için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen  bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için  de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığının, bu suretle mükerrer tahsilat  yapmaya çalıştığının belirtildiği ifade edildi.

Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok  sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını  işlediğinin iddia edildiği kaydedilen kararda, "delillerin Yavaş hakkında  soruşturma açılması kararı verilebilecek nitelik ve yeterlilikte" olduğu  belirtildi.

Mahkeme, kararını, yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine  gönderdi.

Karar üzerine Yavaş, mahkemede hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:56
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    önceki dönemlerde ankara belediyesinin tek bir ağaca 26bin+kdv, çalı çırpı alımına 350milyon+kdv vermesinin ortaya çıkardıkça ve de bunları canlı yayınla belediye meclisi toplantısında açıkladıkça birileri kurum kurum kuduruyor, ama bu yolsuzlukların burada haber yapıldığını hiç görmedik.
  • HarunHarun4 sa önce
    Milleti oyalamayın beraat ettirilecek ,hırsızlar kravatlı cübbeli olmuş, RABBIM HAINLERIN HAKKINDAN GELSIN
  • GerçekGerçek6 sa önce
    Yakında istifa edecek zaten capsizligi çıksın ortaya iyice.
  • Aziz MetinAziz Metin7 sa önce
    Kurban olduğum, nasıl bir ülke ki mağdur, dolandırılan; dolandırana mesaj göndermekle, dolandıranın huzur ve sükununu bozmakla suçlanıyor.
  • HaticeHatice7 sa önce
    Daha once bir suc islemis inanmamislar ustelikte kanitlanmis bir suc var simdide yandaslari tarafindan iki gazeteci dovulmus ihalelere fesat karistirmis insanlar nasil boyle kisilere 10 milyon nufuslu bir sehir teslim eder anlamiyorum gerci ordada buyuk bir hirsizlik sahtekarlik vardi hele mersinde felaket vardi ama istanbul agir bastigi icin buralarla ilgilenilemedi aslinda tam bir saldiri yapildi halkda yalnis yaptigini zamanla farkedecek peygamber efendimuz dogdugu gun tup putlar paramparca olmustu iste bu putcular yuzunden bereketimiz kalmayacak
  • CHP HAKİMLERİ SUSTURUR MUCHP HAKİMLERİ SUSTURUR MU7 sa önce
    İSTANBULDA CHP LİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN, Geceyarısı YARGI DARBESİNE İMZA ATAN HAKİMLERİ GÖRDÜKTEN SONRA ADALETE GÜVENİMİZ YOKTUR. Adalet bakanı GEREĞİNİ YAPAMIYORSAo koltukta oturmamalıdır. İstanbul Seçimlerini sabote edip emekliliğini isteyen HAKİM İHRAÇ EDİLMELİDİR, SEÇİM MASRAFLARI DA TAHSİL EDİLMELİDİR. Devlet, YSK, HSK UYUMASIN, gereğini yapsın.
  • MuratMurat8 sa önce
    Hemen tutuklanmali chpkk li bu hain. Belediye yi kendi adamlariyla doldurdu. Dun bize gelen su sayaci okuyan kisi chpkk probagandasi yapti bana
  • Alkan Alkan 8 sa önce
    BU .. SORUSTIRMA GEÇ KALINDI AMA GENEDE SORUSTURMA AÇILMASI ÇOK DOGRU ISABETLI BIR KARAR BU SAHTEKAR MANSUR YAVAS DENEN KEPÇE AGIZLI KALIN KAFALI IFTIRAYLA YALANLA DOLANLA SAHTE IMZAYLA TEHTITLER ILE BASKIYLA KABADAYILIKLA ZORLA HARAÇ ALMAYA KALKMISTIR BUNUN ILLAKI MAHKEME TARAFINDAN HESABI SORULMALI ZORLA HARAÇ ALMAK NASIL OLUYORMUS HESABINI VERSIN FETÖCÜ FAHISE MERAL AKSENERIN ADAYI VE TERÖRIST BASI KILICDAROGLUNUN VE HDP PKK DHSKPC NIN ADAYI MANSUR YAVAS 31 MARTTA TAKI SEÇIMLERDEDE FETÖCÜ TERÖRISTLERIN VE CHP NIN HDP PKK DHSKPC NIN ELI VAR ANKARADADA.SEÇIMLERDE SAHTEKARLIK YAPILDI ISTANBULDA SEÇIM SAHTEKARLIGININ AYNISI ANKARADA GERCEKLESTILEREK SEÇIMLERI KAZANMIS OLDULAR BU HAINLER TÜRKIYE DÜSMANLARI ......YOKSA MANSUR YAVAS DENEN ALÇAKAGIN ANKARAYI KAZANMASI MÜMKÜN DEGILDI BU KEPÇE AGIZLI MANSUR YAVASI NE SAHTEKARLIK YAPTIYSA SAHTEKARLIKLARINI ORTAYA ÇIKARMAK GENE TÜRK YARGISIDIR
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu9 sa önce
    Bu adam belediye başkanı yakışmaz mazbatasını alınması gerekir.sahte işleri peşindebu makama yakışmaz bana kalırsa
  • KamilKamil9 sa önce
    Kurtlar vadisindeki Nizamettin daha ölmemiş.Benziyor.
  • MehmetMehmet9 sa önce
    Mansur Bey millette böyle bir intiba birakmamis, dogruya dogru.Millet teveccühünü büyük farkla SANDIKTA onu secerek gösterdi.

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