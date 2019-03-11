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Mansur Yavaş hakkında iddianame

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında,'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendiği açıklandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:14
Mansur Yavaş hakkında iddianame

'Millet İttifakı'nca desteklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyetinin, 10 gün içinde Yavaş'ın yazılı savunmasını alacağı ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndereceği öğrenildi.

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı. Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce SAMAŞ'ın sözleşmeden doğan alacakları yönünden dava kabul edildi, cezai şart yönünden ise reddedildi. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle iş insanı Necmettin Kesgin'den müvekkil şirketi adına maddi yardım istedi. Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Mansur Yavaş'tan destek istedi.

SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin'e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Keskin ihtilafa düştü. Mansur Yavaş, iddiaya göre ara buluculuk yaparak Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3,5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

Kötü niyet tazminatını Yargıtay onadı

Mansur Yavaş, iddiaya göre SAMAŞ'tan aldığı 3,5 milyon TL'nin 1 milyon TL'sini Necmettin Kesgin'den isteyince bu kez ikili arasında uyuşmazlık oldu. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29'uncu İcra'da takibe koyarak tahsil etmek istedi. Keskin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

Tazminatın tahsili durduruldu

Necmettin Kesgin ayrıca 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11'inci Asli Ticaret Mahkemesi'nde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı. Bu iki dava 6'ncı Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken, mahkeme 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan 'kötü niyet' tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu'nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin'e ait olmadığı raporlanırken, şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

Kesgin'e sahtecilikten ceza

Mansur Yavaş'ın, kendisine sahte senet verip, şantaj yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Necmettin Kesgin hakkında Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Kesgin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl, 'şantaj' suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Kesgin, karara itiraz etti. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor.

Kesgin'in şikayeti

Dava sürecinde Necmettin Kesgin, 6 Kasım 2017'de avukatı Özgür Ilgaz aracılığıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mansur Yavaş'la ilgili şikayet dilekçesi verdi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce de inceleme sonucu Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Dosya, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi bulunan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık, Mansur Yavaş hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından iddianame düzenledi.

Mükerrer tahsilat

İddianamede Mansur Yavaş'ın 600 bin dolar bedelli senedin tahsili amacıyla şikayetçi hakkında Ankara 29'uncu İcra Müdürlüğü'nde başlattığı takip bulunduğu halde aynı alacağa ilişkin teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği aynı senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8'inci İcra Müdürlüğü'nde yeniden takip başlatmak suretiyle 'mükerrer tahsilat' yapmaya çalışarak, görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

Mesajlar iddianamede

İddianamede ayrıca Mansur Yavaş'ın Necmettin Kesgin'in cep telefonuna farklı zamanlarda gönderdiği 'İş büyüyor', 'Vakit yok anlasana, cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı', 'Pazartesi çok geç olabilir, hala ödemiyorsun borcunu, bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor', 'Gün ver, cevap vermezsen kodese hazırlık yap, sahtekar kafan mı basmıyor', 'Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim', 'Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul', 'Harç parası yetişmedi, yarına kaldı. Üstüne vekalet ücreti binecek, faiz vs. yarın öderim dersen mesaj yaz, yazmazsan ödemiyorum demektir. Sonuçlarına katlanacaksın', 'Annen ne diyecek eve haciz gelince, ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın', 'Hayatın kayıyor sahtekar' mesajlarına da yer verildi.

Savunma yapacak

İddianame, Mansur Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesi için son soruşturma izninin verilmesi amacıyla Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi. Yasalara göre, Yavaş, 10 gün içinde mahkemeye yazılı savunmasını gönderecek. Mahkeme, savunmayı aldıktan sonra dosyayı Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve dava açılacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:14
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • Özgün Özgün 4 dk önce
    Bu geç tecelli eden keyfi adalet.CHP ye oy kazandırır.Bu telaş niye.Bu adam kaçak göçek değil.Vermeyende verir oyunu.Bizim millet mağdurun yanındadır unutmayın.
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 7 dk önce
    CHP çek senet işinede başladı.
  • SelçukSelçuk25 dk önce
    Bence buradaki yorumcular HALİS denen arkadaşa kulak versin doğrusu o...Chp NİN seçtiği hangi aday doğru ki bu doğru çıksın. Bir adam göreve gelmeden önce öncekileri çıkartıp 20 bin kişi alaçam diyorsa tek amacı intikam ve kaostur. Türk devletine şuan lazım olan var olan düzenin devamı...Mansur zaten secimi kaybetti lakin yüzde 90la ankara yı kazansa yine asla bu görev ona verilemez. Çünkü fetönün Türkiye yi ana karargahtan karıştırması için seçilmiş bir aday...Etrafımız çevrili...maceraya gerek yok...Hatta herhangi bir yunan saldırısında izmirdeki chpkk yunana içerden yardım etmesin diye izmirin bile chpden alınması farz.Beka sorunu cidden buyuk
  • AhmetAhmet27 dk önce
    Zamanlama manidar...
  • Abdal Abdal 37 dk önce
    82 şubatçılar bunlar.1000 yıl sürecek dediler.maalesef hala tam bitmediler.
  • Ferhat Ferhat 43 dk önce
    Ankara chp nin izmir chp nin istanbul da gitmek üzere MUSTAFA kemalin askerleriyiz...
  • SulumanSuluman44 dk önce
    Eski bir olay bende yeni bişi çıktı sandım heyecan yaptım bundan bişi cikmaz
  • Ulkucu genclikUlkucu genclik58 dk önce
    Foto teknigi bu ak parti ceki duzen versin kendine bu olaylari oncedende gorduk tayip bey ceki duzen vermesi lazim bunlara artik migde bulandirmaya basladi bu kirli siyaset
  • AdaletAdalet1 sa önce
    Bravo be.. adalet nasıl işliyor?. Hemen nasıl dosya çıkarılıyor? Yine mansur diyeceğiz..
  • Halis SığırcıHalis Sığırcı1 sa önce
    Ortada bir ticari durum var. Mansur Yavaş bugün açıklama yapmayacağım demiş. Demek ki yanlış bir şeyler söylerim diye çekiniyor. Ticari ilişkiden birşeyler olmuş. Zaman gösterecek. Bir de bu olayseçimden çok önce mahkemeye verilmiş. Sonucu şimdi ortaya çıkıyor. Yani özellikle seçim zamanına denk getirilmedi. Seçim olamasa da açıklanacaktı. Fakat MansurAnkara gibi bir yerin adayı olduğu için medya sayesinde duyduk. Yoksa daha önce çıkan kararlardan haberimiz olmadı. Aday olmasa belki yine olmayacaktı.
  • BurakBurak1 sa önce
    Mansurun HAK YERİNİ BULACAK sözünü en çok ihraç edilen fetöcüler kullaniyor.Fetönün işe merkezden başlayın videosunu izlediğinizde pkk nın devletin merkezini ele geçirmeye çalıştığını anlarsınız. Mansurun işe alacaklarından sadece 1000kişi hdpli olsa devleti Ankaradan karıştırmaya yeter
  • Karamanlı Karamanlı 1 sa önce
    Mansur kazanırsam, Gökçek dönemini inceleyeceğim, demişti. Onunla bir ilgisi yoktur sanırım bu davanın.
  • kalelikaleli1 sa önce
    fakir fukara gariban yoksul akçalı işlerden ne anlarız.kim olursa olsun bu işlere girenler mutlaka yanlış işler peşindedirler.
  • RüzgarRüzgar1 sa önce
    Chp NİN oylarının yüzde 15şi dspye kayıyor beyler.izmir bile diken üstünde...mansurun sahtekar biri çıkmasına niye şaşırıyorsunuz Chp de Chp li kaldı mi?
  • BeyazBeyaz1 sa önce
    Chp izmirde bile bitti beyler neden bahsediyorsunuz siz.
  • HakkkHakkk1 sa önce
    Yorumcular yanlış bakıyor.Sorulmasi gereken soru şu...Mansur nasıl böyleyken aday olabiliyor? Hep deniyor ki mansura tuzak kurdular.Yok ya....Balikesirde kürdistan diyen başkana da mi tuzak kurdular.ezanı isliklayanları da mi
  • Bak yaBak ya1 sa önce
    Fetöden devşirilip akp ye katılanlar tecrûbeleriyle beraber gelmişler. Taktik aynı. Kaset vs de çıkmamış mı?
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Erdoğan bir şiir okudu diye hapse atıldı ama şuanki özgürlüğe bak ki böyleleri belediye başkanlığına aday oluyor kürdistan diyenler ortalıkta dolaşıyor ıslık çalıp ezanı susturanlar ben or..uyum diye bağırıyor. Asıl ben chplilere soruyorum nerde adalet? 15 temmuz osmanlıda olsa vakayı hayriye olurdu.
  • adem akaladem akal1 sa önce
    Onlar sana tuzak kuruyorlar Ey habibim, Şüphesiz ki Rabbin o tuzakları boşa çıkaracaktır...!!! Kurduğunuz bu tuzaklar YAVAŞdan bişe götürmeyecekaksine daha fazla oy la başkan olmasını sağlayacaktır... Tarih de siz hiç tuzak kuranların başarılı olduğunu gördünüz mü ??Buna Okuduğu şiir yüzündencezaevine gönderilen ERDOĞAN da dahil..
  • Hızır YILMAZHızır YILMAZ1 sa önce
    Ulan içinizden bi tanede doğru çıksın ya. ya sahtekar ya rezidansçı ya kasetçi... sonra millet bize niye oy vermiyor. Niye versin ki;? kağıdı önüne aldığında bakıyor kötünün iyisi gene akparti deyip ona oy veriyor. bu chp akpartiye mi çalışıyor diye düşünüyor insan. yazık vallahi size inanan insanlara yazık
  • Fatih KOÇAK Fatih KOÇAK 1 sa önce
    Mansur yacasa sahte borcu karsiligi sahte cek veren cakala o akli kim verdi belli ama Mansur a hangi iftirayi atarsaniz atın

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