Mansur Yavaş elindeki anketi açıkladı

CHP ve İP'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Aydınlıkevler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette Mansur Yavaş'a, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da eşlik etti. Ziyaret sırasında gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan Yavaş, esnafın şikayetlerini dinledi, göreve geldiklerinde problemleri çözmek için çalışacaklarını anlattı. Burada konuşan Yavaş, "İlgiyi görüyorsunuz. Belli ki Ankara değişime inanmış ve bunu gerçekleştirecek. Memnunuz ilgiden, bu bizi daha çok heveslendiriyor" dedi.

Anket açıklaması

Yavaş, "Anket yaptırdınız mı?" sorusuna, "Bütün anketlerde öndeyiz. Kiminde 4 puan, kiminde 6 puan, kiminde de 10 puan öndeyiz. Daha geri çıktığımız hiç bir anket olmadı. Ben bir tane anket yaptırdım. Sonucunu geçen aldım. Onda da 4,4 puan önde çıktım. Kapsamlı yaptırdığım için biraz uzun oldu. Herkesin cevabının altındaki gerekçeyi de tespit etmek istedik" diye cevap verdi.

Özhaseki 5 puan önde

Etrafındaki isimlere sorarak anket yaptığını savunan Yavaş, tüm anketlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin önde olduğunu söylese de, araştırma şirketleri aynı şeyi söylemiyor. Öyle ki, seçimler öncesi gelen sonuçlara göre Özhaseki'nin 5 puan önde olduğu belirtilmişti.

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