Mansur Yavaş eleştirisi Gülbin Tosun'un başını yaktı! NOW TV'den ayrıldı!

NOW TV Ana Haber Bülteni sunucularından Gülbin Tosun, geçtiğimiz haftalarda kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı.

Bu kararın, sunucunun Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirileri sonrası gelmesi ise dikkat çekti.

NOW TV'DEN AYRILDI

Gülbin Tosun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yıldır çalıştığı NOW TV'den ayrıldığını duyurdu.

Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'A SERT İFADELER KULLANDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Avrupa ülkelerinde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara Gülbin Tosun, 25 Ağustos'ta kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sunucu, Mansur Yavaş'ı etiketleyerek "Başkan siz ‘sokakta köpek olmaz biz bakarız’ derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz!! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" paylaşımını yaptı.

AYNI GÜN İZNE ÇIKARILDI

Aynı gün içinde zorunlu izne çıkarılan Tosun, ardından konuyla ilgili "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

KANAL İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Kanal yönetimi, zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Kanal konunun Mansur Yavaş'la alakalı olmadığını, ünlü spikerin, X platformunda bir takipçisine verdiği 'nezaketsiz' yorumun 'zorunlu izin' kararı alınmasında etkili olduğunu duyurmuştu.