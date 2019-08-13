Mansur Yavaş: Elbette AK Parti'nin projelerini uygulayacağız

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Seçim öncesi AK Parti'nin birçok icraatine itiraz eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıvırmaya başladı.

AK Partili bir Meclis üyesinin "Bizim yaptığımız projeyi uyguluyorsunuz" sözlerine cevap veren CHP'li Mansur Yavaş "Eskişehir Yolunda 3 tane altgeçit planlanmış, sizin dediğinizi yapmayacağız da havadan mı uçuracağız? Bir tane yol var. Bunun projesini siz de yapsanız aynı, biz de yapsak aynı. Önceden hazırlanmıştır, devam ettireceğiz. Bizim böyle komplekslerimiz yok. Bizim derdimiz hizmet etmek. Kim yaparsa yapsın şimdiye kadar hizmet eden herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.