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Gündem Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Göreve geldiği günden bu yana heykel dikmekten başka gözle görülür bir icraatte bulunmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yine bir heykel dikme töreni ile gündeme geldi. Solak medyanın gazıyla heykeller dikmeye devam eden Yavaş’ın vatandaşın yararına ne gibi projeler geliştireceği ise merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:49:00 - 2020-12-27 11:54:36
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

 yeniakit.com.tr 

CHP’li belediyelerin vahim hastalıklarından birisi olan ‘heykel’ dikme takıntısını CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi de yaşıyor.

CHP-İYİ Parti ve HDP’nin oylarıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana gözle görülür önemli bir projeye imza atmazken diktiği ‘heykellerle’ gündeme gelmeye devam ediyor.

Saat gitti kapkara heykel geldi

Sözcü ve Cumhuriyet gibi solak medyanın gazladığı Yavaş, son olarak Melih Gökçek zamanında Genelkurmay kavşağına koyulan ve vatandaşa zamanı gösteren saati sökerek yerine hiç bir işe yaramayan ve estetikten yoksun kapkara bir ‘Atatürk’ heykeli dikti.

Dikilen heykelin çirkinliği gözle görülür düzeydeyken, vatandaşın yararına olan saatin sökülerek meydana hiç bir işe yaramayan heykel koyulmasıyla Mansur Yavaş’ın neyi amaçladığı merak ediliyor.

Solak medya ise Mansur Yavaş’ın heykel projelerini gazlamaya devam ediyor. Genelkurmay kavşağında gerçekleşen faciayı büyük bir projeymiş gibi sunan Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi okuyucularının aklıyla adeta alay etti.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ya bu Başkanlar işin kolayına kaçmak için bu milletin parasını çar çur etmekten utanmıyorlar mı. Başka yapacak hizmet mi kalmadı da kalkıp heykelciliğe soyunmaktalar.
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Necla

Chp belediyeleri zaman kaybetmekten baska bir ise yaramiyor yazik. Hindisdandaki inege tapan insanlar gibi chp nin secmenide boyle isde tapsinlar heykelere.
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