Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

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CHP’li belediyelerin vahim hastalıklarından birisi olan ‘heykel’ dikme takıntısını CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi de yaşıyor.

CHP-İYİ Parti ve HDP’nin oylarıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana gözle görülür önemli bir projeye imza atmazken diktiği ‘heykellerle’ gündeme gelmeye devam ediyor.

Saat gitti kapkara heykel geldi

Sözcü ve Cumhuriyet gibi solak medyanın gazladığı Yavaş, son olarak Melih Gökçek zamanında Genelkurmay kavşağına koyulan ve vatandaşa zamanı gösteren saati sökerek yerine hiç bir işe yaramayan ve estetikten yoksun kapkara bir ‘Atatürk’ heykeli dikti.

Dikilen heykelin çirkinliği gözle görülür düzeydeyken, vatandaşın yararına olan saatin sökülerek meydana hiç bir işe yaramayan heykel koyulmasıyla Mansur Yavaş’ın neyi amaçladığı merak ediliyor.

Solak medya ise Mansur Yavaş’ın heykel projelerini gazlamaya devam ediyor. Genelkurmay kavşağında gerçekleşen faciayı büyük bir projeymiş gibi sunan Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi okuyucularının aklıyla adeta alay etti.