Mansur Yavaş bir konuştu pir konuştu! Parti başkanları milletvekili olsun

Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle krizler bitmiyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.

6'lı masadan ayrılan Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" sözleriyle masaya geri dönmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mansur Yavaş, kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF

Mansur Yavaş ayrıca 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinden rahatsızlığını da dile getirdi.



Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu."

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"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN"



Mansur Yavaş son olarak şunları söyledi:

Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."