  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

18 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya efsane TOGG mesajı: 'Bu üretim bandı var ya…İzlemesi muhteşem!

İmamoğlu'nun baş yalakalarından Gökhan Özoğuz Muharrem İnce'yi böyle suçladı!

Diyanet personeline küfreden Fatih Altaylı'nın televizyonunda konuştu! Mehmet Görmez'den tepki çeken evlatlık fetvası çıkışı

Özlem Zengin'den 6284 geri adımı! 'Ben tartışılamaz demedim'

Dünyaca ünlü Çinli milyarder dolandırıcılıktan gözaltına alındı! Duyan herkes şaşkına dönecek

Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu değerlendirdi!

Hani sanatçı dediğin tarafsız oluyordu! Candan Erçetin CHP'ye kapak atıyor

Masaya almadıkları Hüseyin Baş'a kadar düştüler!

Türkiye'nin kararı sonrası İsveç: İstemediğimiz bir gelişmeydi!
Gündem Mansur Yavaş bir konuştu pir konuştu! Parti başkanları milletvekili olsun
Gündem

Mansur Yavaş bir konuştu pir konuştu! Parti başkanları milletvekili olsun

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla 6'lı masadaki krizler sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise adaylıkla ilgili konuştu. Yavaş, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 10:27:00 -
Mansur Yavaş bir konuştu pir konuştu! Parti başkanları milletvekili olsun

Millet İttifakı'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle krizler bitmiyor.

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.
6'lı masadan ayrılan Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" sözleriyle masaya geri dönmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mansur Yavaş, kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İTİRAF

Mansur Yavaş ayrıca 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinden rahatsızlığını da dile getirdi.


Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu."
ÖNE ÇIKAN VİDEO


"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK BENİ VE EKREM BAŞKANI İLAN EDİN"


Mansur Yavaş son olarak şunları söyledi:

Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23