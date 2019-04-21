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Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Yeniçağ yazarı Servet Avcı'yı başdanışman yaptı.

21 Nisan 2019 Pazar 10:02
Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!

Yeniçağ yazarı Servet Avcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başdanışmanlığına getirildi. Avcı daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanlığı, BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve MHP MYK üyeliği gibi görevlerde bulunmuştu.

Servet Avcı kimdir?

1965 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1989’da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Başbakanlık Basın Müşavirliği’nde çalıştı. 1988-89 yıllarında o zamanki adı Bizim Ocak olan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine getirildi. 1992’de daha sonra Alperen Ocakları’na dönüşecek olan Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanı oldu.

1995-2003 yılları arasında BBP’de Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 arasında ise MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. BBP’ye yakın Gündüz gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği ve başyazarlık görevlerinde bulundu. Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:02
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Mansur Yavaş
  5. Yeniçağ yazarı Servet Avcı

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 16 dk önce
    Demek ki Yeniçağ gazetesinin canhıraş yavaş ı desteklemesi bundanmış..???

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