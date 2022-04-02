Mansur Yavaş, Ankara'ya zam olup yağdı

Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız" iddiasında bulunan Yavaş, ulaşıma yüzde 160 zam yaptı. Bedava olan aktarma ücretlerini paralı yaptı. Yavaş, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddiasında bulundu, suya yüzde 80 zam yaptı. Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına da yüzde 185,71 zam yaptı. 3 bine yakın işçiyi çıkardı, 13 bin kişiyi aldı.

İşte detaylar:

3 milyar 45 milyon lira nereye harcandı?

Mansur Yavaş, meclis toplantılarında "Ankara'ya hizmet edeceğim" iddiasında bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma talep etti. CHP'li yönetim kaynak oluşturmak için meclisten borçlanma yetkisi istedi. Muhalefet hizmet aksamasın diye yetkiyi verdi. Ancak krediler halka yansımadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde toplam 3 milyar 45 milyon lira borçlandı. Paraların nereye harcandığı merak ediliyor.

Ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam

Mansur Yavaş, başkan seçildikten sonra halk ekmeğe 4 kez zam yaptı. Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi.

AK Parti dönemi:

31 Mart 2019: 70 kuruş

Mansur Yavaş dönemi:

7 Ocak 2020: 90 kuruş

1 Temmuz 2020: 1 lira

4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş

2 Mart 2022: 2 lira

Ulaşıma yüzde 160 zam

Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Mansur Yavaş, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptı.

AK Parti dönemi:

31 Mart 2019: 2,50 TL (TAM BİLET)

Mansur Yavaş dönemi:

2 Eylül 2019: 3,25 TL (TAM BİLET)

5 Ocak 2022: 4,50 TL (TAM BİLET)

15 Mart 2022: 6,50 TL (TAM BİLET)

Asgari ücretlilere 52 tane otobüs bileti sözü

Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu.

Ücretsiz olan aktarmayı paralı hale getirdi. ABB Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

"Sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz"

Mansur Yavaş suya da yüzde 80 zam gerçekleştirdi. Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti.

Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

5 yıl içerisinde 58 kilometre metro hattı

Mansur Yavaş; 9 Ocak 2019 tarihinde "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu.

Yavaş, 11 Ocak 2021 tarihinde ise "Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık" dedi.

5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, üç sene içinde metro sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini yaptı.

Halk TV'den Ankara Büyükşehir'e 30 bin liralık yemek faturası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu, "İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi" ifadelerini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV hakkında inceleme başlatacağı bildirildi.

Aynı sayaca 170 lira fazladan verdi

SABAH; Mansur Yavaş'ın, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğini ortaya çıkardı. Mansur Yavaş, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan vererek kamuyu zarara uğratmasına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunmadı.

Mansur Yavaş'ın övdüğü ihale usulsüz yapılmış

Mansur Yavaş'ın övdüğü mezarlıklar lahit kapağı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı Sayıştay raporuyla belgelendi. Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşinin Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi'nde, ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi

87 milyon lira kamu zararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuyu 87 milyon lira zarara uğrattı. Belediyenin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme işi, yasaya aykırı çıktı. SABAH'ın ulaştığı Sayıştay raporuna göre; kış öncesi dökülen asfalt bozuldu, 87 milyon lira kamu zararı var.

"Bu da 'kitre' bebek vurgunu"

Sabah gazetesinin, "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendiği, Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebeklerin, internette 150 liradan satıldığına dikkat çekilmişti.

Kepçeyle hazine aradılar

Ankara'da 28 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının karıştığı inanılmaz bir define avcılığı skandalı yaşandı. Belediye personeli iş makineleriyle define ararken yakalandı. Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de "sözde muhtarın talebi üzerine" dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendiği ortaya çıktı

Ulus trafiğinin yerin altına inmesi

Mansur Yavaş, seçimlerden önce Ulus ve Kızılay yeniden projesi kapsamında Ulus trafiğinin yerin altına indireceğini söyledi ancak hiçbir işlem yapılmadı.

Sabahın erken saatlerinde Halk Ulaşım adı altında ücretsiz ulaşım hizmeti yapacağını söyledi ancak yapmadı. Kızılay'a belirli zamanlarda meydanın araç trafiğine kapatılmasının sözünü verdi ancak bu projeyi de hayata geçiremedi.

Kadınlara özel kart fiyasko çıktı

Ev temizliğine çalışan kadınlara özel ulaşım kartı vereceğini vaat eden Mansur Yavaş'ın bu sözü de fiyasko çıktı.

*4 Şubat 2019'da Mansur Yavaş, "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız. Kadınlar sırf çocuklarına bakacak kimse yok diye işi bırakıyorlar" dedi. TÜİK verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunuyor. 3 kreş yapıldı.

*2 Aralık 2019'da Mansur Yavaş, "Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Atanamayan öğretmenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmıyor.

3 bin işçi çıkardı, 13 bin geri aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçimden önce insanları o kadar korkuttular ki. İşten kimseyi çıkarmadım" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş'ın, 3 bine yakın kişiyi işten çıkardığı, 13 bin kişiyi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aldığı öğrenildi.

İhalelerin sadece yüzde 19'unu açık yaptı

Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, "Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" dedi ancak ihalelerin yüzde 19'unu açık ihale usulüyle gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş, 30 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada; "Diyelim ki bu bardağı satın alıyorsunuz. Buna bir rakam koyuyorsunuz. Biz bunu açık ihale yaptığımız için 6-7'ye yapıyoruz ve tasarruf ediyoruz. Birçok il ve ilçe açık ihale yapmaya başlattı" iddiasında bulunmuştu.

ANFA batmak üzere

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin batmak üzerine olduğuna ifade edildi.

Sayıştay raporunda; ANFA'nın 2020 yılı zararının 61 milyon TL gibi büyük boyutlarda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" denildi.

Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda; ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin ticari hayatının sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi.

Sendikalardan 10 binin üzerinde personel istifa ettirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde personele sendika değiştirmeleri yönündeki baskıların arttığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş, Öz Güven-Sen, Öz Sağlık-İş ve Öz Taşıma-İş sendikalarından 10 binin üzerinde personelin istifa ettirildiği ifade ediliyor.

* Suya indirim olacaktı aksine zam geldi.

* Kızılırmak'tan su almayacaktı, şu an yüzde 40 oranında su kullanılıyor.

* Havaalanına Siteler üzerinden Pursaklar ve Çubuk'a kadar uzanan yeni bir metro hattı planlanıp yap işlet formülü ile yapılacaktı. Monaray yapılacaktı.

* Barajların tamamının üzeri güneş panelleriyle kapanacak ve buharlaşma önlenecekti.

* Ulus trafiği yer altına alınacaktı.

* Her mahalleye kreş yapılacaktı.

* Gölbaşı'na metrobüs yapılacaktı.

* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.

* Uyanık kütüphaneler yapılacaktı.

* Kızılay-Cebeci arası treylebüs sistemi kurulacaktı.

* Hayvan otelleri yapılacaktı.

* Sevgi ve kültür parkları yapılacaktı.

* 58 km metro yapılacaktı.

* 32 km bisiklet yolu yapılacaktı.

* Asfalt katılım payı alınmayacaktı.

* Taksicilere ikişer adet IPad verilecekti.