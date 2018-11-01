"Mansur Yavaş, Akşener ve Kılıçdaroğlu'yla oynuyor!"

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında siyaset kulislerini hareketlendiren isimler ve CHP içerisindeki adaylık savaşlarını yazdı. Övür, yazısında İYİ Parti ve CHP'nin kendisine mahkum olduğunu gören Mansur Yavaş’ın izlediği yol ile ilgili de bilgi verdi

İşte Mahmut Övür'ün yazısından o kısım;

Yerel seçime 5 ay kala partilerde belirsizlik sürüyor. Bütün dikkatler doğal olarak üç büyükşehir üzerine yoğunlaşmış durumda. Başı şu sıralarda Ankara çekiyor.

Bunun nedeni de geçen seçimlerde kıran kırana bir mücadele yürüten Melih Gökçek ve Mansur Yavaş'ın hâlâ gündemde olmaları...

Ankara'da şimdilik yerel hesaplar bu ikili üzerine kurulu.

2014 seçiminin ka zananı Gökçek'i Ankara'da yeniden gündeme getiren şey, AK Parti-MHP arasında kurulması çok tartışılan yerel ittifakın bozulmasıydı. MHP ve bazı siyasi aktörler bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti ve Gökçek adı ortaya atıldı. Başarılı da olundu. İyi bir hamleydi.

İnce bir hesaba dayanıyordu ve Melih Gökçek ismi üzerinden AK Parti'ye deyim yerindeyse sopa gösteriliyordu. Bahçeli'nin "MHP'ye şeref kazandırır" çıkışı, Gökçek'in memnuniyeti kafalarda soru işareti oluştursa da devreye Başkan Erdoğan girip "Biz yol arkadaşıyız" deyince hava birden değişti. O değişen havayla birlikte kulislere düşen haber de değişti:

"Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Keçiören Belediye Başkan adayı olabilir." Ankara siyaseti de havası gibi her an değişebilir...

Gelelim Mansur Yavaş'a... 2014 seçiminin kaybedeni Yavaş da tıpkı Gökçek gibi hatta ondan çok önce muhalefet cephesinin en çok konuşulan ismiydi. Öyle ki neredeyse onsuz ne CHP ne de İyi Parti kulisi yazılmıyordu. O ise tek kelime söylememişti bugüne kadar. Şans ondan yanaydı çünkü geçen 5 yıl içinde ne CHP yeni bir isim çıkartabilmişti ne de "yeni" olduğunu söyleyen İP...

İki parti de onun peşinde. Yavaş ise iki partinin bu mahkûmiyetini muhalefetin ortak adayı olmak için bir fırsata dönüştürmek istiyor.

Bu yüzden hiçbir partiye yakın durmuyor.

Çünkü biliyor, tek bir partinin adayı olsa bırakın kazanmayı bu kez zorlayamaz bile. Ama şunu da biliyor; onsuz CHP de İP de tek başlarına seçim kazanamaz. Kısaca Yavaş, CHP, İyi Parti ve SP'nin ortak adayı olmak istiyor ve bunu bekliyor. Bu beklentinin hayal kırıklığı mı yoksa zafer mi getireceğini söylemek ise çok erken...